PF interdita empresa de Vitória ligada a vigilantes presos por morte de morador de rua

A Polícia Federal encerrou as atividades de uma empresa de segurança privada clandestina que atuava em Vitória após investigações apontarem ligação de funcionários com o sequestro, espancamento e morte de Marcos Vinícius Lopes Rodrigues, de 35 anos, que vivia em situação de rua na região da Praia do Suá. Quatro vigilantes Quatro vigilantes estão presos por participação no crime, enquanto outros três seguem foragidos.





A ação faz parte da Operação Segurança em Pauta III e foi realizada pela Delegacia de Controle de Segurança Privada da Polícia Federal. O encerramento das atividades ocorreu na quinta-feira (15).





Segundo a PF, a fiscalização foi motivada pelas informações divulgadas sobre o caso de Marcos Vinícius, morto após ser sequestrado e agredido. Durante as apurações, realizadas com apoio da Polícia Civil, foi constatado que os envolvidos no crime estavam vinculados à empresa, que não possuía autorização da Polícia Federal para atuar no setor de segurança privada.





De acordo com a corporação, os funcionários realizavam rondas noturnas uniformizados e utilizavam tonfas, armas brancas e até simulacros de arma de fogo.





Diante das irregularidades, foi lavrado um auto de encerramento da atividade de segurança privada clandestina.





A Polícia Federal informou ainda que tem intensificado o combate a empresas clandestinas de segurança privada no Espírito Santo. Somente neste ano, 25 empresas irregulares tiveram as atividades encerradas no Estado.





Segundo a corporação, a contratação desse tipo de serviço representa risco à integridade física das pessoas e ao patrimônio dos contratantes, já que os vigilantes clandestinos não passam pelo controle da Polícia Federal sobre antecedentes criminais, formação e aptidão física e psicológica.