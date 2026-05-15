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Moradores reclamam de água escura saindo das torneiras em distrito de Montanha

Comunidade de Vinhático relata problemas há meses; Cesan atribui alteração na cor a manutenção emergencial na rede

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 13:56

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

15 mai 2026 às 13:56

Moradores de Vinhático, distrito de Montanha, no Norte do Espírito Santo, reclamam da qualidade da água que abastece a comunidade. Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta, gravados entre quinta-feira (14) e sexta-feira (15), mostram a água saindo das torneiras com coloração escura.


Nas imagens, é possível ver a água completamente escura ao sair das torneiras. Segundo os moradores, o problema ocorre há alguns meses e a sujeira tem dificultado tarefas domésticas essenciais, como lavar roupas, cozinhar e até tomar banho.


Procurada pela reportagem, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) informou que realizou, na quinta-feira (14), uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento devido a uma obstrução na rede.


A companhia ressaltou que a situação não tem relação com contaminação. Segundo a Cesan, a alteração na cor da água ocorre por causa do desprendimento de pequenas partículas das paredes internas da tubulação durante o esvaziamento e a normalização da rede.


A orientação da empresa é que os moradores descartem a água inicialmente liberada e entrem em contato pelos canais oficiais para que uma equipe técnica faça a verificação. A Cesan informou ainda que o ressarcimento referente à água descartada ou à eventual compra de água de terceiros pode ser solicitado pelos canais de atendimento.


Diante da situação, a Prefeitura de Montanha explicou que está providenciando a aplicação de um produto específico para limpeza da rede, além de ações preventivas para reduzir novos acúmulos. Segundo a administração municipal, o município segue acompanhando a situação e cobrando providências para a normalização do abastecimento.

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