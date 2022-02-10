Saiba como montar o closet dos sonhos de acordo com seu espaço

Os closets são práticos e ideais para organizar o vestuário, roupas de cama e calçados Crédito: Freepik

Ter um closet em casa virou um sonho de consumo para a maioria das pessoas que deseja manter o vestuário arrumado. E se engana quem pensa que só é possível ter esse espaço em cômodos grandes, como os que vemos em filmes e fotos de revistas, e gastando muito.

O closet pode ser adequado ao seu bolso e ao ambiente que você tem livre. Mas, para que ele seja sinônimo de organização, é preciso ser muito bem planejado.

Atualmente, há vários estilos de closets. Os mais comuns são os que não têm portas. Eles são ideais para cômodos pequenos e tornam-se uma extensão do dormitório. Já os fechados trazem ao ambiente uma sensação mais “clean”, protegendo as roupas do pó e das sujeiras.

Closet fechado é uma opção para quem quer manter roupas livres organizadas e livres de poeira Crédito: Shutterstock

Segundo a arquiteta Cristiane Schiavoni, escolher o melhor estilo requer um olhar atento para necessidades de cada pessoa e as características do cômodo onde o espaço vai ser criado.

“É importante observar a otimização do espaço a fim de encontrar uma solução que atenda ao seu modo de armazenar roupas”, afirma.

“Uma dica que eu gosto é que antes de decidir qual closet investir, a pessoa faça uma contagem da quantidade de roupas e sapatos que tem e verifique a altura que ela vai precisar para as camisas e para as calças. Isso é muito importante, porque cada pessoa é diferente. Tem pessoas que têm mais calças, pessoas que têm mais saias, pessoas que usam terno. Então, é necessário fazer a lição de casa para ter a certeza de que aquela distribuição funciona”, complementa.

CLOSET PLANEJADO

Os closets com armários planejados já possuem dimensões pré-definidas, o que, segundo Cristiane, não é uma desvantagem. Contudo, essas características devem ser observadas para saber se o modelo se encaixa com a realidade do ambiente.

“O móvel planejado é muito interessante, pois ele já foi pensado sobre algumas questões previamente. Ele já têm uma dimensão em termos de altura que nos ajuda a pensar no espaço, e não é necessário imaginar medida por medida", pontua.

A arquiteta explica que a grande maioria das empresas têm um showroom em que o cliente já consegue avaliar se a opção desejada funciona ou não para o espaço. O mesmo vale para o acabamento. "Eu entendo que é uma grande vantagem para muitos perfis de consumidores, pois eles conseguem efetivamente visualizar como o closet irá ficar depois de pronto”, opina.

CLOSET MODULADO

Closet modular é aconselhado para quem busca versatilidade Crédito: Shutterstock

O closet modulado é fabricado com módulos pré-moldados, que são fáceis de serem instalados e versáteis. Apesar de já vir com as medidas prontas, há uma grande variedade de tamanhos e opções para se adequar aos espaços.

Cristiane avalia que esse modelo de closet precisa ser bem analisado, porque normalmente vêm as caixas prontas que são colocadas lado a lado para montar. Por isso, é importante fazer um estudo do espaço, medir e observar o que se encaixa.

CLOSET ARAMADO

O closet aramado é um estilo interessante, pois ele ventila muito bem as roupas que são organizadas em aramados metálicos. Ele é trabalhado da mesma forma que se trabalha o closet modular, encaixando as peças para que ele atenda sua necessidade e otimize todo o seu espaço.

CLOSET ABERTO

Closet aberto é o favorito de quem opta por ter roupas à vista Crédito: Shutterstock

O closet aberto é o famoso closet sem porta. Uma das vantagens desse estilo é entrar no ambiente e conseguir visualizar todas as peças, o que facilita na hora de compor um look. Além da praticidade, ele também traz ventilação para as roupas e sapatos, por isso também costuma ser chamado de "closet arejado".

Apesar dos pontos positivos, o closet aberto pode pegar poeira, então é necessário ter o cuidado de manter a porta de entrada do ambiente fechada.

DICAS DE ACESSÓRIOS

Além dos espaços, é importante se atentar para os acessórios que serão utilizados para compor o closet, deixando o ambiente mais sofisticado e organizado. Para ajudar na escolha desses acessórios, a arquiteta Patricia Penna listou sete itens importantes: