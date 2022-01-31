Decoração Comfy: conheça o estilo pautado no conforto e bem-estar

Cores

Para ambientes de descanso e lazer, use lâmpadas de cor quente, iluminação indireta de forma suave e bem posicionada, de forma a não agredir os olhos.

Para ajudar a capturar a claridade natural do dia, tente mudar alguns móveis de lugar que talvez estejam em frente às janelas principais e mais iluminadas.

Os espaços arejados deixam o ambiente leve e trazem saúde e bem-estar para dentro de casa.

Nas roupas de cama e nas toalhas, aposte nos tecidos naturais como linhos ou 100% algodão. Utilize também tecidos finos e bem macios.

Busque tecidos agradáveis ao toque, que trazem acolhimento aos ambiente para sofás, almofadas e poltronas. Os tecidos podem ser naturais como linhos, malhas e sedas.

Use tecidos leves e transparentes em versões suaves como gazes de linho e seda, que oferecem privacidade, mas não fecham a luz natural. Opte por cores neutras, claras e tecidos lisos sem estampas exageradas.

São itens de decoração importantes que devem ter um toque macio para pisar descalço ou até mesmo sentar ou deitar. Tapetes de lã natural e trançados são ótimas opções.

As almofadas são as grandes protagonistas do estilo Comfy. Elas devem ser bem dimensionadas e bem localizadas em sofás e poltronas. Os almofadões no chão sobre o tapete é uma grande aposta para quem quer se sentir à vontade e descansar no chão da sala. Para deixar o ambiente descontraído, misture modelos de diferentes tamanhos, cores e texturas.

Utilize nuances de madeiras bem claras em paredes no melhor estilo escandinavo (criar composições com foco no conforto e aconchego). Os elementos sustentáveis e naturais têm tudo a ver com o estilo Comfy. Utilize objetos decorativos em palhas naturais e até mesmo uma parede de pedras claras.