Decoração Comfy: conheça o estilo pautado no conforto e bem-estar

A busca por conforto tem sido prioridade no dia a dia de quem tem passado mais tempo dentro de casa. Não é de hoje que priorizar o conforto sempre foi um desejo latente na realização de projetos arquitetônicos. Para isso, a nova tendência Comfy está chegando e promete fazer a cabeça dos brasileiros que pretendem inovar em seus projetos de decoração em 2022.
O estilo pautado em bem-estar e conforto se une à composição da decoração, trazendo a conjunção de móveis e elementos decorativos incorporados ao aconchego. Eles vêm em peças básicas com texturas macias e descontraídas, cores neutras e minimalistas, trazendo o contato com o artesanal deixando o ambiente com a sensação de tranquilidade e leveza.
“O habitante de um apartamento pautado nos princípios do Comfy pode brincar com várias cores ao mesmo tempo, adicionando mais personalidade para o lar. Contudo, a ideia é sempre aumentar a sensação de bem-estar com as cores minimalistas que transmitem frescor e ares sempre amenos”, explica a arquiteta Marina Carvalho.
Para a arquiteta Danielle Dantas, o estilo traz simplicidade e praticidade para o dia a dia. “Estamos em um tempo que precisamos cada vez mais de ambientes versáteis e multifuncionais, mas sempre com muito conforto, e não podemos abrir mão do aconchego”, destaca.
Nesse mix de escolhas, o projeto deve ainda considerar a entrada de luz e ventilação natural nos cômodos, tendo as janelas como um meio de entrada da luz por toda a residência.
Veja abaixo as dicas que as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos deram para transformar os ambientes da sua casa com o estilo Comfy:
Cores
Para ambientes de descanso e lazer, use lâmpadas de cor quente, iluminação indireta de forma suave e bem posicionada, de forma a não agredir os olhos.
Para ajudar a capturar a claridade natural do dia, tente mudar alguns móveis de lugar que talvez estejam em frente às janelas principais e mais iluminadas.
Os espaços arejados deixam o ambiente leve e trazem saúde e bem-estar para dentro de casa.
Nas roupas de cama e nas toalhas, aposte nos tecidos naturais como linhos ou 100% algodão. Utilize também tecidos finos e bem macios.
Busque tecidos agradáveis ao toque, que trazem acolhimento aos ambiente para sofás, almofadas e poltronas. Os tecidos podem ser naturais como linhos, malhas e sedas.
Use tecidos leves e transparentes em versões suaves como gazes de linho e seda, que oferecem privacidade, mas não fecham a luz natural. Opte por cores neutras, claras e tecidos lisos sem estampas exageradas.
São itens de decoração importantes que devem ter um toque macio para pisar descalço ou até mesmo sentar ou deitar. Tapetes de lã natural e trançados são ótimas opções.
As almofadas são as grandes protagonistas do estilo Comfy. Elas devem ser bem dimensionadas e bem localizadas em sofás e poltronas. Os almofadões no chão sobre o tapete é uma grande aposta para quem quer se sentir à vontade e descansar no chão da sala. Para deixar o ambiente descontraído, misture modelos de diferentes tamanhos, cores e texturas.
Utilize nuances de madeiras bem claras em paredes no melhor estilo escandinavo (criar composições com foco no conforto e aconchego). Os elementos sustentáveis e naturais têm tudo a ver com o estilo Comfy. Utilize objetos decorativos em palhas naturais e até mesmo uma parede de pedras claras.
Paletas de tons claros, suaves terrosos naturais podem ser usadas tanto em tecidos quanto nas paredes, mas sempre em harmonia entre eles. Utilize também cores minimalistas (branco, bege, cinza e preto), pois elas transmitem frescor.