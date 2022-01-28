Pantone cria tom inédito para eleger a Cor do Ano de 2022

Very Peri é a cor e 2022 e busca refletir o que acontece na cultura global e as expectativas do próximo ano Crédito: Shutterstock

Tem quem diga que o ano só começa depois do Carnaval, mas independente de como você inicia a contagem no calendário, uma coisa é certa: 2022 é violeta. Pelo menos, é o que diz a empresa de cores Pantone, que, desde 1999, elege uma tonalidade para ser tendência no mundo da decoração e tintura. Para esse ano, a cor escolhida foi a chamada Very Peri, um tom inédito na paleta da empresa que mistura o azul com notas de vermelho-violeta.

Segundo a vice-presidente do instituto, Laurie Pressman, a cor do ano busca refletir o que acontece na cultura global e comunicar por meio das tonalidades escolhidas uma resposta para as expectativas do próximo ano.

“A criação de uma nova cor aconteceu pela primeira vez na história do nosso programa educacional anual e reflete a inovação e a transformação que estão ocorrendo. Enquanto a sociedade continua a reconhecer a cor como uma forma intensa de comunicação e como uma forma de expressar e afetar ideias e emoções, de se envolver e se conectar, a complexidade deste novo tom aponta para as possibilidades expansivas que estão diante de nós”, afirmou Pressman em nota oficial do site.

De acordo com a arquiteta e designer de interiores, Fernanda Calazans, a mistura que deu origem ao Very Peri tem características criativas que ajudam a expressar responsabilidade. Entretanto, esse tom roxo, segundo Calazans, não é tão fácil de ser replicado, muito menos agrada a maioria das pessoas.

A cor Very Peri, um tom inédito na paleta da Pantone que mistura o azul com notas de vermelho-violeta Crédito: Shutterstock

“Não é tão recomendada para fachadas, por exemplo, porque é uma cor que muda muito, dependendo da iluminação. Por isso, em grandes metragens, é preciso ter um pouco mais de cuidado e atenção”, explica.

Quanto à composição, a arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Renata Modenesi, indica trabalhar com bases neutras porque são mais fáceis de harmonizar. Desde o cinza até o bege, o violeta cai bem. Já nos tons mais vibrantes e saturados, o Very Peri não combina tanto, de acordo com Modenesi. Por isso, fuja do amarelo muito forte.

Para Renata Modenesi a dica é manter a cor nos detalhes e usar apenas em adornos ou acessórios Crédito: Shutterstock

“Sempre converso com meus clientes para entender o momento que eles estão passando, porque se for algo passageiro, quando essa fase acabar e a cor for muito marcante, ela pode te remeter a esse momento. Por isso, com esse violeta, a minha dica é manter nos detalhes e usar apenas em adornos ou acessórios”, recomenda Modenesi.