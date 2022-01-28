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Very Peri

Pantone cria tom inédito para eleger a Cor do Ano de 2022

Para 2022, a empresa aposta em um tom de violeta inédito na paleta de cores do instituto; conheça a opinião de especialistas e saiba como aplicar na decoração da casa
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

28 jan 2022 às 15:23

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 15:23

Very Peri
Very Peri é a cor e 2022 e busca refletir o que acontece na cultura global e as expectativas do próximo ano Crédito: Shutterstock
Tem quem diga que o ano só começa depois do Carnaval, mas independente de como você inicia a contagem no calendário, uma coisa é certa: 2022 é violeta. Pelo menos, é o que diz a empresa de cores Pantone, que, desde 1999, elege uma tonalidade para ser tendência no mundo da decoração e tintura. Para esse ano, a cor escolhida foi a chamada Very Peri, um tom inédito na paleta da empresa que mistura o azul com notas de vermelho-violeta.
Segundo a vice-presidente do instituto, Laurie Pressman, a cor do ano busca refletir o que acontece na cultura global e comunicar por meio das tonalidades escolhidas uma resposta para as expectativas do próximo ano.

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“A criação de uma nova cor aconteceu pela primeira vez na história do nosso programa educacional anual e reflete a inovação e  a transformação que estão ocorrendo. Enquanto a sociedade continua a reconhecer a cor como uma forma intensa de comunicação e como uma forma de expressar e afetar ideias e emoções, de se envolver e se conectar, a complexidade deste novo tom aponta para as possibilidades expansivas que estão diante de nós”, afirmou Pressman em nota oficial do site.
De acordo com a arquiteta e designer de interiores, Fernanda Calazans, a mistura que deu origem ao Very Peri tem características criativas que ajudam a expressar responsabilidade. Entretanto, esse tom roxo, segundo Calazans, não é tão fácil de ser replicado, muito menos agrada a maioria das pessoas.
Very Peri
A cor Very Peri, um tom inédito na paleta da Pantone que mistura o azul com notas de vermelho-violeta Crédito: Shutterstock
“Não é tão recomendada para fachadas, por exemplo, porque é uma cor que muda muito, dependendo da iluminação. Por isso, em grandes metragens, é preciso ter um pouco mais de cuidado e atenção”, explica.

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Quanto à composição, a arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Renata Modenesi, indica trabalhar com bases neutras porque são mais fáceis de harmonizar. Desde o cinza até o bege, o violeta cai bem. Já nos tons mais vibrantes e saturados, o Very Peri não combina tanto, de acordo com Modenesi. Por isso, fuja do amarelo muito forte.
Very Peri
Para Renata Modenesi a dica é manter a cor nos detalhes e usar apenas em adornos ou acessórios Crédito: Shutterstock
“Sempre converso com meus clientes para entender o momento que eles estão passando, porque se for algo passageiro, quando essa fase acabar e a cor for muito marcante, ela pode te remeter a esse momento. Por isso, com esse violeta, a minha dica é manter nos detalhes e usar apenas em adornos ou acessórios”, recomenda Modenesi.
Para escolher o tom, a arquiteta Letícia Finamore explica que durante o ano são feitas pesquisas de comportamento e anseios da sociedade. O objetivo é traduzir os sentimentos e expectativas das pessoas, por isso a principal mensagem para 2022 é o recomeço para dias melhores. “É um reflexo dos desafios que o mundo pós pandemia pode apresentar. Uma época sem precedentes exige a introdução de uma cor completamente nova”, finaliza.

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