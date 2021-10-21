Pintura de meia parede é coringa para decoração em casa

Além de trazer estilo para a casa, a pintura de meia parede é simples e fácil de fazer. Crédito: Camila Santos

Dar novos ares para algum cômodo da casa sem quebra-quebra parece um sonho distante para aqueles que fogem das reformas, mas esse desejo pode se tornar realidade já que é possível mudar uma parte da casa só com a pintura de meia parede. O artifício, que virou febre depois de passar pelas mãos de influencers de decoração, é fácil de fazer e consegue dar aquela repaginada em qualquer ambiente.

A pintura de meia parede é simples, versátil e traz efeitos interessantes para a decoração. Segundo a arquiteta e designer de interiores Fernanda Calazans, este tipo de pintura pode ser feito em qualquer parede de qualquer cômodo da casa. E, já que é fácil e barato de fazer, está caindo no gosto de muita gente.

Duas das pessoas que se entregaram à versatilidade desta pintura foram Júlio César e Vitor Melo. O casal optou pela meia parede pela função prática de esconder um ar-condicionado e também porque adora cores. “Cor é algo essencial no nosso apartamento. Dá identidade para a nossa casa, traz aconchego”, explica o casal.

A sala de Júlio e Vitor juntou o estilo e a utilidade da pintura de meia parede para que o ar-condicionado fique de forma mais sutil na decoração. Crédito: Camila Santos

É possível brincar com várias medidas, formatos, posições e, principalmente, cores. Uma das formas mais utilizadas é a meia parede horizontal. Essa opção pode causar o efeito de uma cabeceira de cama, por exemplo. Além disso, segundo a arquiteta Fernanda Calazans, o efeito é de expansão no cômodo. “A pintura horizontal aumenta a largura do ambiente visualmente”, afirma.

Outra arquiteta, Gabryella Cunha, salienta que o efeito de alinhamento causado por este artifício pode ser uma ótima saída para que um ambiente fique diferente. "É possível destacar um móvel que você goste ou até mesmo disfarçar um móvel com volumetria diferente. A pintura ainda pode abraçar o ambiente deixando-o aconchegante”, destaca a especialista.

Mais uma opção é a pintura na vertical. Diferente da primeira, a vertical tem outra funcionalidade. É possível setorizar espaços de um cômodo pequeno. Por exemplo, em um quarto, pintar a meia parede verticalmente consegue dividir o espaço de home office da cama.

VERSATILIDADE DE CORES

As cores podem ser as mais diversas possíveis, mas é necessário saber combiná-las de forma correta para um resultado harmonioso. Segundo Fernanda Calazans, usando o círculo cromático você pode chegar em pares de cores perfeitas para sua casa.

O círculo cromático pode ser utilizado combinando cores complementares, uma oposta da outra, cores análogas que são as que estão uma ao lado da outra e as cores análogas decompostas, que é a tríade de combinações com um triângulo no centro do círculo. O único cuidado é com a intensidade. “Não utilize cores muito vibrantes, com muito pigmento. Para quem não tem experiência esse é um erro comum”, pondera Fernanda Calazans.

Além de tudo isso, uma nova cor nas paredes da casa sempre muda a energia de quem vive nela. Por isso, Fernanda Calazans indicou algumas combinações para você não errar. Confira abaixo algumas imagens:

Pintura de meia parede é coringa para decoração em casa

ECONOMIA NA DECORAÇÃO

Mais do que uma solução simples e rápida, a meia parede é em conta por não precisar ser feita por profissionais. Assim, segundo Gabryella Cunha, os custos ficam baixos porque não há gasto com mão de obra.

Por exemplo, se você deseja fazer uma meia parede simples, com apenas uma cor e divisão na metade, há necessidade de um galão de tinta de 3,6L, fita-crepe, pincel de detalhe e rolo. Nas lojas especializadas, essa conta fica em torno de R$ 200.

Para Júlio e Vitor, a cor da meia parede trouxe alegria para a casa e eles não se arrependem de ousar nas cores. “Aqui em casa a gente tem cor em tudo! Almofada, teto e a meia parede também”, ressalta o casal.

Caso você queira fazer a pintura de meia parede, Gabryella Cunha deu algumas dicas importantes. “É importante proteger o piso e o rodapé com fita crepe pra não manchar”. Além disso, de acordo com ela, não passe o rolo com excesso de tinta e sempre faça os detalhes com um pincel menor.