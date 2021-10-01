Quadros decorativos garantem estilo moderno em casas e apartamentos

Antes de sair pendurando os quadros, é preciso identificar as dimensões da parede, o pé direito e o formato da peça a ser exposta. Crédito: Pixabay

Seja por meio de uma fotografia, seja por meio de uma pintura, os quadros são itens fundamentais em uma decoração. Esses elementos ajudam a compor os ambientes da casa e revelam as personalidades dos moradores.

No entanto, antes de sair pendurando os quadros, é preciso identificar as dimensões da parede, o pé direito (altura do piso ao teto) e o formato da peça a ser exposta. O arquiteto Cássio Cabral explica a importância da harmonização dos objetos para dar elegância ao ambiente.

"Os quadros são peças versáteis e sua organização é livre, desde que haja harmonia e proporção com os outros elementos existentes no espaço. Podem ser usados pendurados na parede, apoiados no chão ou sobre algum mobiliário. Em caso de quadros com formatos menores, a fita dupla face entra como solução para fixar a peça, evitando assim a perfuração da parede", observa Cássio Cabral.

Para a arquiteta e urbanista Maria Alice Rampinelli, os quadros podem trazer memórias afetivas, além de ornarem com os ambientes. "Costumo dar o seguinte exemplo, imagina uma mulher se arrumar para um casamento e esquecer de colocar o brinco. Pode ser uma comparação simples, mas o quadro é a 'cereja do bolo' na arquitetura de interiores. Isso sem falar no valor financeiro, quando se trata de uma obra de arte", destaca.

COMO DECORAR

Os quadros são objetos que possibilitam o uso em praticamente todos os ambientes. Eles podem ser simples quadros de aviso, como placas indicativas, até super obras de arte. Por terem grande variação de formatos, eles se enquadram em espaços que variam desde uma grande sala a uma pequena parede embaixo da escada. Mas é necessário ter atenção em relação à especificidade de cada ambiente.

O arquiteto Cássio Cabral alerta para os ambientes úmidos, como banheiros, por exemplo. De acordo com ele, nesse caso, é preciso que as peças recebam acabamento ou proteção para resistirem à água. "Selecionar os quadros adequados podem deixar a experiência de uso do local ainda mais agradável. Uma dica é usar uma composição de quadros menores na parede fora do box ou um único quadro apoiado na bancada", explica.

Ainda de acordo com Cabral, a escolha da peça vai partir da sensação a ser expressa e da análise prévia do ambiente para compreender o mobiliário e demais itens existentes. "A palavra chave nesse momento é harmonia. Analise se o quadro entrará como objeto principal no local ou como apoio pontual", pontua.

A empresária Rachel Pires trabalha no ramo de decoração e entende bem sobre composição de quadros em ambientes. Para compor a decoração da própria casa, ela escolheu os quadros para dar vida aos ambientes da sala e quartos.

“No quarto da minha filha, como já tinha um papel de parede que chama a atenção, optei por acrescentar alguns quadros pequenos para ambientar. Coloquei uma sequência de quatro quadros para serem como se fosse um visor do quarto. Ficou uma leitura extrovertida para um quarto de criança.”

Rachel teve o cuidado para que as imagens dos quadros ficassem em harmonia e não tirassem o brilho do papel parede. Crédito: Rachel Pires

Já no ambiente da sala da empresária, que é todo amadeirado, Rachel explica que optou por colocar as cores nos quadros. "A minha sala tem um painel de madeira, então coloquei quadros de decoração para dar uma outra leitura na casa, uma coisa mais moderna, com cores. Como eu não queria utilizar cor nos móveis, decidi colocar nos quadros. Isso me dá a liberdade de trocar, caso queira mudar o ambiente", enfatiza.

O quadro com imagens abstratas coloridas deu um ar moderno na sala da empresária Rachel Pires. Crédito: Rachel Pires

Já no próprio quarto, a empresária fez a decoração com quadros discretos, já que ela não gosta de muitas cores no ambiente. "O meu quarto também é mais amadeirado e eu não queria envolver cores nele. Eu optei por algo mais minimalista. Coloquei apenas três quadros pequenos com desenhos nas cores cinzas, deixando um ar mais sóbrio”, afirma.

A escolha dos quadros no quarto da empresária deu um ar sofisticado ao ambiente. Crédito: Rachel Pires

Cássio Cabral reforça que a composição dos quadros deve ser harmoniosa para que cada item desempenhe seu papel no espaço. "Se a ideia de um quadro é transmitir sensação de tranquilidade, por exemplo, devem-se evitar peças pesadas e movimentadas. Os ambientes no geral recebem diferentes acabamentos, texturas, cores e imagens. Por isso, para evitar o exagero e garantir harmonia, é importante pontuar", ressalta o arquiteto.

"Em uma sala de estar com estilo clássico, por exemplo, obras tradicionais são as mais indicadas, da mesma maneira como desenhos geométricos e fotografias conversam perfeitamente bem em ambientes neutros", evidencia.

Com tantas opções de quadros decorativos, é importante conhecer os estilos que se encaixam perfeitamente para cada ambiente. Confira abaixo alguns modelos:

Paisagens e natureza Segundo os especialistas, esses são quadros muito populares que se assemelham aos famosos pôsteres de bandas no quesito formato. Quando usados em moldura, adquirem um ar sofisticado. Geralmente são temáticos e muito usados em quartos infantis. São obras de arte de alta qualidade que são pintadas por artistas específicos de gerações diversas (como Tarsila do Amaral, por exemplo). Com a evolução da tecnologia, essa arte adquiriu novos patamares e podem ser feitas em telas 100% algodão no modelo conhecido como Canvas (impressão fotográfica). Este tipo de arte é feito diretamente sobre o vidro acrílico, possibilitando o uso da iluminação ao fundo. Segundo especialistas, os quadros de vidro não se usam em telas. Geralmente, é usado em gravuras até mesmo para proteção das mesmas. Na maioria das vezes, as placas são metálicas, mas também tem de madeira. Muito utilizadas com desenhos e frases. Esses modelos estão em alta. Podem ser a junção de uma pintura clássica com um fundo estilizado, tipo uma pin up com o fundo de chevron, algo mais lúdico. São as famosas natureza morta, flores, paisagens, que podem ser mais clássicas ou até algo mais contemporâneo, como a fotografia.

ALTURA IDEAL

Segundo o arquiteto Cássio Cabral, a altura adequada é aquela em que permite a maioria dos observadores a apreciarem com conforto a obra exposta. Por isso, pode-se considerar ideal a altura de 1,60 m do chão ao eixo (centro) do quadro.

Uma boa decoração faz toda a diferença. Para ajudar na hora das composições dos quadros, os especialistas reuniram ideias para deixar o ambiente com um ar moderno e com muita elegância. Confira abaixo: