Novos rumos para o turismo capixaba

Essa mudança, mantido o cenário atual, reduz substancialmente as receitas do Espírito Santo. Incentivar atividades que induzem ao consumo no solo capixaba, como o turismo, é uma tarefa que precisa ser assumida com prioridade pelos nossos governantes.





O ES Tour vem, dessa forma, na direção correta, percebendo que se trata de uma oportunidade única de unir as necessidades do Estado com o aproveitamento do nosso potencial turístico que tem na diversidade – seja pela proximidade das praias com a região serrana, seja no agroturismo, na cultura e no patrimônio histórico, seja na gastronomia – uma característica única que o diferencia dos demais estados brasileiros.





Sem falar na vantagem de estar a cerca de uma hora de voo de grandes capitais como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Brasília, o que o torna um local ideal também para o turismo de eventos e negócios.





Outro ponto a destacar no ES Tour foi a integração das inúmeras entidades envolvidas na sua realização. Realizado pela Cooptures, Cooperativa de Eventos e Turismo do ES, o evento contou com a correalização de cinco instituições (entre as quais o ES Convention & Visitors Bureau, Sebrae e Secretaria Estadual de Turismo), e o apoio de 21 outras entidades como o Conselho Estadual de Turismo e a Câmara Empresarial de Turismo da Federação do Comércio.





Esse esforço integrado, reunindo todos os agentes ligados à atividade, é essencial para viabilizar um planejamento estratégico consistente que seja capaz de tornar o turismo um dos principais vetores do crescimento econômico e social do nosso Espírito Santo.

O jornalista José Carlos Monjardim Cavalcanti, Cacau, já nos ensinava há muito tempo que o Espírito Santo tem uma vocação turística inigualável, embora adormecida, além, é claro, de ter a melhor moqueca do mundo (“moqueca é capixaba, o resto é peixada”). Quem sabe chegou a hora de, com iniciativas como o ES Tour, mudar o rumo dessa história para sempre.



