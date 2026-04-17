Prepare o bolso porque a conta vai chegar

As eleições, muito mais do que a guerra EUA-Israel x Irã, motivam o governo federal a lançar um "superpacote de bondades”, como se costuma chamar no meio político as medidas que visam angariar votos com a prática do populismo.





No pacote estão incluídas a subvenção extra para o gás de cozinha e o diesel, a suspensão de tributos federais para o diesel, a isenção do PIS/Cofins para o querosene de aviação e a jornada 5x2 com 40 horas semanais de trabalho. Sem falar no crédito extraordinário para o setor aéreo.





Some-se ainda a nova versão do “Desenrola” para renegociar as dívidas das famílias e aliviar o endividamento, as medidas que visam a redução nos preços da energia elétrica, o programa pé-de-meia (poupança de incentivo financeiro para estudantes de baixa renda do ensino médio público) e o acesso dos idosos de baixa renda a passagens gratuitas ou com desconto no transporte interestadual.