É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço. Escreve às sextas
A imprensa como cão de guarda
É esse papel que a imprensa continua exercendo, mesmo sob intenso tiroteio dos detentores do poder e dos seus milhares de robôs que infestam as mídias sociais.
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