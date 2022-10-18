Cacau Monjardim é o inventor da frase "moqueca só capixaba, o resto é peixada". Crédito: Carlos Alberto Silva

Morreu no início da tarde desta terça-feira (18) o jornalista, escritor e empresário Cacau Monjardim, aos 93 anos, em Vitória . De acordo com familiares, ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu. A causa da morte foi uma parada cardíaca.

Cacau deixa a esposa, dois filhos e três netas. Ele é o inventor da célebre frase "moqueca só capixaba, o resto é peixada", responsável por divulgar a maior iguaria culinária do Espírito Santo para o resto do país.

Your browser does not support the audio element. O adeus a Cacau Monjardim, um dos embaixadores da moqueca capixaba

A nora do escritor, Marielle Vasconcellos Monjardim, contou à reportagem de A Gazeta que Cacau começou a passar mal pela manhã. "O laudo ainda não saiu para confirmar o que houve, mas acreditamos que tenha sido uma parada cardíaca. Tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram", afirmou.

O velório do jornalista está marcado para começar às 8h desta quarta-feira (19), no cemitério de Santo Antônio, também em Vitória.

RELAÇÃO COM A MOQUECA

Cacau foi um dos maiores nomes na promoção do turismo e da cultura capixaba. O Dia da Moqueca, por exemplo, foi criado em homenagem ao aniversário do escritor, comemorado em 30 de setembro.

Quem tem boas memórias com o intelectual é o "moquequeiro" e proprietário do restaurante Gaeta, em Guarapari, Nhozinho Matos. Foi no estabelecimento em que Cacau divulgou, pela primeira vez, a frase "moqueca só capixaba, o resto é peixada", tornando-o um dos embaixadores do prato.

Cacau Monjardim era um apaixonado pela moqueca e defendia o prato como símbolo capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

"Antes do Cacau, a gente não chamava do nosso prato de moqueca, mas sim de peixada. Quando ele lançou o tão famoso slogan aqui no nosso restaurante, tudo mudou. Nós devemos isso ao ilustre amigo Cacau Monjardim", defendeu

Todos os anos, Cacau visitava o restaurante para comemorar o próprio aniversário. "No final do mês passado, ele esteve aqui, junto com a família. Nos divertidos muito. É uma grande perda para o turismo do Estado. Se não fosse pelo Cacau, a moqueca seria um ensopado qualquer. A moqueca capixaba está de luto", afirmou Nhozinho, que também era amigo pessoal do empresário há mais de 50 anos.

HOMENAGENS

Após a divulgação da morte do jornalista, diversas homenagens começaram a surgir na internet. O governador do Estado, Renato Casagrande, usou as redes sociais para afirmar que Cacau era um "ícone da comunicação e do turismo" e "teve atuação de destaque na imprensa".

O ES perdeu hoje um ícone da comunicação e no turismo. Cacau Monjardim teve atuação de destaque na imprensa e foi um embaixador do nosso turismo, em especial, do nosso grande símbolo: a moqueca capixaba. Uma perda irreparável! Expresso meus sentimentos aos familiares e amigos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) October 18, 2022

Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, ainda prestou solidariedade aos familiares e amigos. "Nossa moqueca perde seu grande defensor. Assim como o turismo, a cultura e o jornalismo. Cacau Monjardim nos deixou hoje e com ele um pedaço desse bairrismo e amor pelo Espírito Santo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas de trabalho", escreveu no Twitter.

Senador pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato (PT) também afirmou pelas redes sociais que o intelectual "sempre exaltou o amor pela nossa terra". "Hoje perdemos um grande capixaba. DEfensor do jornalismo, do turismo e da cultura do nosso Espírito Santo, Cacau Monjardim sempre exaltou o amor pela nossa terra. Descanse em paz, Cacau!".

QUEM FOI CACAU

José Carlos Monjardim Cavalcanti nasceu no bairro de Fradinhos, em Vitória, no dia 30 de setembro de 1929. Era casado com Dalila Andrade Cavalcanti e deixou dois filhos, Izabela Monjardim e José Carlos Monjardim Filho, que geraram as netas Mariana, Beatriz e Camila. Apesar de ser bacharel em Direito, ficou conhecido após dirigir jornais, revistas e emissoras do Estado, além de ter pontuado como publicitário, empresário e técnico em turismo.

Presidiu durante cerca de dez anos a Empresa Capixaba de Turismo e a Empreendimentos Minas-Espírito Santo e exerceu as funções de secretário de estado da Comunicação Social, subsecretário de estado do Turismo, subchefe da Casa Civil, diretor do Sistema Financeiro Banestes e secretário municipal de Turismo e Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV).

Como jornalista liderou expressiva fase da imprensa capixaba, assinando colunas diárias como “Coquetel da Cidade” (A Gazeta), “Poltrona B” (O Diário) e “Turismo” (A Tribuna), além de produzir programas radiofônicos, reportagens, artigos e crônicas para jornais e revistas nacionais e internacionais.