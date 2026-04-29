Reforma tributária: os pontos que as empresas devem ter atenção na transição

A entrada em vigor da reforma tributária impõe desafios significativos para a gestão das empresas, que precisarão conviver com dois sistemas simultâneos. O novo sistema tributário brasileiro entrou em fase de transição em 2026, período que segue até 2032.





Os desafios da mudança na cobrança dos tributos foram abordados em mais uma edição do evento de A Gazeta Diálogos.ag, plataforma criada para promover discussões qualificadas sobre temas centrais para a sociedade e para o ambiente de negócios capixaba. Desta vez, o tema do encontro, realizado nesta quarta-feira (29) na Rede Gazeta, foi “Reforma Tributária em 2026: o que muda oficialmente”.





A conversa contou com a participação de Helcio Honda, diretor jurídico da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp); Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda; e Felipe Storch, economista e professor da Fucape. A mediação foi do colunista de A Gazeta Abdo Filho.





Durante o debate, o advogado e diretor jurídico da Fiesp, Helcio Honda, alertou sobre alguns pontos que as empresas devem ter mais atenção durante a transição da reforma tributária. Segundo ele, esse período de convivência entre os dois sistemas por sete anos será complexo, pois as empresas terão que lidar com o antigo, considerado ruim, e com o novo, que já nasce com mais de 600 artigos em sua regulamentação.





Para Honda, um dos pontos mais críticos é a não cumulatividade plena, que muda a lógica do aproveitamento de créditos: a empresa só poderá tomar o crédito se o fornecedor efetivamente pagar o tributo.





"Você vai ter que olhar a qualidade do fornecedor", destaca o especialista, reforçando que a logística e a formação de preços deverão ser revistas anualmente durante a transição.





Outro mecanismo que exigirá adaptação imediata é o split payment, que prevê a retenção automática do tributo no momento do pagamento da fatura.





Ele lembra que, a partir de 2027, a reforma vai entrar efetivamente em vigor, com IBS e CBS começando em 1% e subindo até 2033. "Entramos na reforma sem a definição da alíquota. A expectativa é que seja entre 28% e 29%, que será um dos IVAs mais altos do planeta", destaca Honda.