'Não posso me arrepender de ser boa', diz mulher que abrigou falsa criança

Mulher presa por se passar por menina de 12 anos respondia a outros processos Reprodução/Redes Sociais

Mulher que fingiu ser criança está presa. Ela é acusada de falsidade ideológica e estelionato.

"Eu não posso me arrepender de ter sido boa. Eu não posso me arrepender de ter ajudado. Eu não posso me arrepender de ter estendido a mão", disse Tatiane da Silva, uma das vítimas.

Desde o dia 2 de junho, a mulher de 38 anos está presa preventivamente. A defesa dela informou que pediu um exame sobre o estado de sanidade mental.

Golpista foi presa em Joinville (SC). Ela é suspeita de se passar por uma criança de 12 anos e viver como filha adotiva de uma família por mais de um ano.

Polícia afirma que mulher chegou à família após procurar uma igreja. Na ocasião, ela relatou ao pastor que estava fugindo de maus-tratos. Sem documentos e se apresentando como adolescente, ela foi acolhida pela comunidade religiosa, que também a ajudou financeiramente.

Mulher viveu por 14 meses como filha adotiva. A família acreditava estar acolhendo uma menina que teria fugido do Pará devido aos maus-tratos. Durante esse período, ela dizia se chamar Gabriele e foi tratada como uma menor dentro de casa.