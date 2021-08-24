Como transformar os cômodos da sua casa em um ambiente instagramável

Tornar ambientes da casa instagramáveis ajuda no alcance de engajamento nas redes sociais. Crédito: Unsplash

Produzir conteúdos para as redes sociais se tornou essencial para aqueles que querem alcançar um número maior de público e engajar suas marcas, trabalhos e vendas de produtos. Durante a pandemia, o número de pessoas criando conteúdos de diversos nichos em diferentes formatos cresceu.

Como meio de se destacar no mercado de marketing digital e como estratégia para alavancar ainda mais as vendas, os criadores de conteúdo viram a necessidade em investir em produções com qualidade, principalmente em home studio (ambiente reservado dentro da própria casa), tornando o cômodo da casa em um ambiente instagramável.

Ter um cômodo dentro de casa para gravação ou fotos, além de evitar imprevistos como dias chuvosos, barulhos e até mesmo a insegurança em gravar com equipamentos em locais abertos, proporciona ao criador de conteúdo deixar um ambiente com a própria identidade.

Esses ambientes instagramáveis se tornaram tendência, segundo a arquiteta Bia Margon. A especialista deu dicas de como aproveitar alguns cômodos para fazer fotos criativas e vídeos com um fundo que proporcione uma qualidade visual.

"Investir em iluminação e valorizar pontos de destaque atrai o público. A luz natural é maravilhosa na hora de fazer vídeos e fotos, então se tiver como tirar partido dessa vantagem, melhor. Já quando não é possível, o básico é ter uma boa iluminação geral do ambiente. Se a ideia for usar luzes coloridas, é valioso se atentar aos contrastes e aos posicionamentos delas. Além disso, uma opção seria usar iluminação cênica, com lâmpadas dicróicas, abajures, luminárias de pé, arandelas ou até mesmo painéis com frases de neon, que vão dar todo o charme ao ambiente. Assim como com os objetos de decoração, que podem criar 'camadas' de luz e diferentes cenários com a iluminação e dão um up em qualquer ambiente", destaca.

VARANDA

Poltronas decorativas são peças-chaves para completar uma decoração. Crédito: Giovanna Gonçalves

A iluminação é um ponto importante para os espaços instagramáveis, sendo um dos elementos fundamentais para uma boa foto ou vídeo. Dessa forma, a varanda é um bom local por causa da iluminação natural. Para deixar o ambiente mais atrativo, a arquiteta sugere utilizar uma poltrona bonita, com vasos e plantas trazendo vida.

O ideal, de acordo com a arquiteta, é que sejam espaços práticos que atendam a necessidade do morador no dia a dia. Por isso, a dica é apostar em peças soltas que permitam diferentes configurações de ambientes. "Os móveis soltos facilitam na hora de produzir as fotografias. Eles ajudam a diversificar a quantidade de imagens com diferentes cenários, já que você pode mover uma mesinha lateral, um banquinho, uma cadeira ou um abajur e criar várias composições", explica Bia Margon.

Outra opção para a varanda seriam os balanços, que trazem versatilidade e transforma o espaço, além de ser um charme a mais no ambiente.

O balanço suspenso pode ser instalado em praticamente qualquer tipo de teto, seja ele de madeira ou gesso. Crédito: Giovanna Gonçalves

SALA

O barco acima do sofá foi produzido pela artesã capixaba Celma Martins, que utiliza como matéria-prima o que vem do mar de Guarapari. As madeiras utilizadas são trazidas com as ondas da ressaca e por pescadores que conhecem o trabalho feito por ela. Crédito: Giovanna Gonçalves

Na sala, é importante ter elementos e materiais que imprimem sua personalidade. De acordo com Bia Margon, ter esses elementos como destaque torna esse cantinho instagramável. Para deixar um ambiente aconchegante, ela sugere peças artesanais em evidência.

A arquiteta também aconselha o uso de tonalidades claras e básicas nas paredes. Assim, será possível ter um contraste com elementos como madeira e até pontos de cor em alguns objetos.

No apartamento abaixo, por exemplo, foi dado destaque na cor verde fazendo composição com o verde das plantas, o que deixou o ambiente mais fotogênico. "Com os móveis soltos, você pode optar por renová-los sempre mudando de posição. Por isso, a dica é apostar nessas peças que permitam diferentes paginações do ambiente", ressalta a arquiteta.

Uma alternativa é usar móveis soltos que podem ser sempre mudados de posições, proporcionando uma repaginada no ambiente. Crédito: Giovanna Gonçalves

CORES

As cores da casa tem o poder de deixar o ambiente mais vivo, com energia e com o clima mais aconchegante. Quando combinadas de forma harmoniosa exercem diversas sensações nas pessoas. A arquiteta Bia Margon explica como cada cor pode influenciar dentro dos ambientes. Confira abaixo!

Azul Cor revigorante e animadora. É o tom da felicidade e da luz solar e causa sensação de bem-estar. Seja leve e fresco ou ousado e brilhante, o amarelo também tem o poder de estimular a criatividade. É possível aplicar a cor em qualquer cômodo da casa, até em quartos e banheiros. O amarelo compõe muito bem com um fundo cinza elegante, criando um ambiente equilibrado. Representa tranquilidade e calma para trazer felicidade. Nas suas formas mais suaves, é um tom da natureza que ajuda na concentração e relaxamento. Já os verdes mais fortes têm o poder de animar, além de provocar um efeito estimulante. Usar o verde em casa também conecta os moradores com o ar livre. Misturar e combinar diferentes tons de verde de forma monocromática dá sensação de trazer a vegetação para dentro de casa. É uma cor calmante e serena que, mesmo em suas formas mais ousadas, provoca benefícios diretos para a mente e corpo. As pessoas tendem a ser mais produtivas ao trabalhar em ambientes azuis, pois a cor também proporciona calma e foco. No caso de composições dessa cor com outra, é importante ser um tom mais quente, para impedir que o ambiente fique frio. Cria uma ilusão de espaço com tons semelhantes nas paredes, molduras e piso, para unir os cantinhos dos cômodos.

INFLUÊNCIA DIGITAL

A consultora de imagem e estilo Iara Quaresma entende bem quando o assunto são cores e conteúdo digital. Isso porque ela atua neste ramo há quatro anos. “O conteúdo digital foi uma prioridade quando há quatro anos atrás iniciei a carreira. Entendi que ter uma constância e ter uma identidade era algo muito importante para o fortalecimento da minha marca, e as redes sociais seriam uma ferramenta muito importante para isso”, lembra.

No início da carreira, a consultora teve que adaptar a própria casa para criar conteúdos. “Eu não tinha a estrutura que tenho hoje, mas sempre tive conhecimento de como a iluminação é importante e sempre priorizei a luz natural”, explica.

Há quatro anos no mercado digital, a consultora Iara Quaresma abusa das cores em suas decorações. Crédito: Amanda Martins

Com o passar do tempo, a consultora teve que buscar por uma iluminação artificial que trouxesse uma compensação por falta de luminosidade, como dias nublados e horários noturnos. Para dar destaque às cores como elas realmente são, Iara comprou um equipamento fotográfico que tem a capacidade de garantir uma iluminação correta.

MAIS DICAS

Para você que quer tornar os cômodos da sua casa em um espaço instagramável, a arquiteta Gabryella Cunha lista mais algumas dicas importantes que podem ser aderidas no dia a dia.

"Acho fantástico o poder de transformação de um ambiente composto por móveis soltos. Você pode mudar com certa frequência o layout do espaço e ter uma casa nova trocando alguns itens de decoração. Invista em bons móveis soltos que tenham a parte de trás bem acabada, que permitam usar os móveis não somente encostados nas paredes", detalha.

Veja abaixo as dicas: