Estilo industrial é opção de decoração em casas e apartamentos

A decoração industrial é conhecida por unir elementos despojados, criando um novo conceito com ausência de paredes. Crédito: DreamCasa/Divulgação

Você já ouviu falar em "decoração industrial"? Esse estilo se encaixa em ambientes diversos e vem ganhando espaço nas casas e apartamentos. O conceito surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, a partir da combinação do vintage com o moderno.

Naquela época, com o crescimento urbano e a demanda cada vez maior por imóveis nas áreas centrais, algumas construções antigas começaram a ser utilizadas como moradias. Em geral, essas estruturas eram antigos galpões que aos poucos se transformaram em residências, os famosos lofts (ambientes integrados). Por se tratarem de ambientes abertos e geralmente de grande extensão, a proposta "open space" do estilo industrial caiu no gosto do mundo inteiro.

De acordo com Michele Carvalho, CEO do DreamCasa, empresa do setor imobiliário no Brasil, essa decoração é baseada na mistura de ambientes em seu estado natural, com tubos aparentes, fiação exposta e os famosos tijolinhos nas paredes. Mas é preciso ter cuidado nas escolhas.

"O ideal é que exista um equilíbrio entre o antigo e o novo. Uma parede de tijolinhos, por exemplo, deve ser comedida com uma parte aparente de tijolinhos e acabamento moderno em outras áreas, com finalização e nova pintura, contrastando com o antigo", explica.

Acrescentar peças de arte na decoração dá um charme a mais ao ambiente. Crédito: DreamCasa/Divulgação

Para dar um ar de moderno e também uma sensação de limpeza, Michele recomenda o uso de cimento queimado. O material pode ser utilizado em várias aplicações, desde um balcão personalizado feito durante a reforma e deixado assim com aparência de cru até as paredes e o porcelanato com a mesma textura.

Segundo a arquiteta Bia Margon, um ponto forte a ser explorado na decoração industrial é justamente a aparência rústica, áspera e inacabada. Formada por elementos despojados e criando um novo conceito com ausência de paredes, os ambientes integrados aproveitam diversos materiais e objetos originais do próprio espaço.

ILUMINAÇÃO

Um dos diferenciais que caracteriza a decoração industrial é o conjunto de iluminação do ambiente, que segue um estilo rústico e vintage. De acordo com Michele, esse conjunto luminotécnico contempla luminárias espalhadas pelo chão, luzes quentes que pendem do teto e luzes focais em móveis e ambientes que se deseja destacar. Segundo a especialista, geralmente as lâmpadas são transparentes e quentes para deixar o ambiente aconchegante e moderno.

Nesta pegada industrial, os móveis também são um misto de demolição ou vintage com peças de última geração de design. Para esse tipo de decoração as cores geralmente são neutras, como branco, preto, cinza, cimento, marrom e bege. A arquiteta Bia Margon também destaca que são utilizadas as cores vibrantes e quentes para integrar ambientes, mas de forma equilibrada.

"É mais interessante que essas cores fiquem apenas em alguns detalhes. No entanto, também usa pontos de cor em objetos focais, que podem ser pequenos detalhes coloridos, como por exemplo, um móvel azul ou um eletrodoméstico vermelho", pontua Bia Margon.

Segundo as especialistas, apesar desses pontos de cores mais vibrantes, o que prevalece é a sobriedade dos tons neutros.

CONFIRA ABAIXO CARACTERÍSTICAS DA DECORAÇÃO INDUSTRIAL

Banheiro Para compor o ambiente da sala, nada como o bom e velho sofá de couro marrom ou preto com costuras em mosaico. Outra opção que pode deixar o ambiente ainda mais bonito é um móvel antigo repaginado com uma cor cheia de personalidade, como um azul acinzentado ou vermelho escuro, por exemplo. Nesse ambiente, a decoração industrial usa móveis antigos em madeira com acabamentos naturais. Porém, em contrapartida, os eletrodomésticos são modernos, geralmente em aço escovado. Outra pedida é ter detalhes com cor podendo ser a cafeteira, ou a batedeira ou até mesmo a geladeira. Para Michele Carvalho, esse ambiente deve ser o mais minimalista possível seguindo uma linha mais clean e moderna com cama baixa em preto ou branco. O conforto vem da estofaria, belos lençóis, vários travesseiros, tudo muito neutro. O que predomina nesse ambiente são as paredes, sempre seguindo o restante da casa, uma em cimento queimado ou cinza, outra em branco e se possível a aplicação de tijolinhos ou algo com efeito de pedra. Basicamente, a decoração do banheiro é como os outros cômodos da casa. Isto é, o ambiente em si é composto de tons neutros, levemente rústico, mas repleto de detalhes modernos. Esses detalhes podem vir de sanitários suspensos, espelho com design diferente, iluminação focal em cima do móvel do banho, entre outros.

Outra sugestão da Bia Margon é usar móveis confeccionados com ferro, valorizando o próprio metal ou pintados em cores escuras para a decoração industrial. O uso de madeiras naturais também trazem a rusticidade que o ambiente precisa. De acordo com elas, os itens a seguir são alguns exemplos: um sofá vintage na sala, cadeiras em estrutura metálica e design moderno na cozinha e cabeceiras que lembram encanamentos nos quartos e no banheiro. A arquiteta destaca que o encanamento exposto pode ser muito elegante quando feito em material dourado.

COMO ECONOMIZAR?

Existem muitas possibilidades para economizar na decoração no estilo industrial, visto que diversas texturas podem ser substituídas facilmente por tinturas e papel de parede.

Papel de parede Pode ser seu aliado para imitar o efeito de tijolinho, o efeito cimento queimado ou então a parede rústica. O papel de parede ainda pode ser utilizado para encapar móveis como o guarda-roupa, o balcão da cozinha e até mesmo a cabeceira da cama. Pintura Quando você chega a conclusão que é melhor pintar a casa, utilize tintura cinza ou faça a técnica do cimento queimado na parede, o que, inclusive, pode gerar economia por ser mais em conta. No caso de usar fios e tubulações como parte da decoração, pinte as tubulações de preto e encape os fios com uma espiral preta. Segundo Michele Carvalho, esses materiais são encontrados com facilidade nas lojas de artigos elétricos.

Os tijolinhos na parede são característicos de uma decoração no estilo industrial Crédito: DreamCasa/Divulgação