Cozinha aberta ou fechada? Veja vantagens e desvantagens de cada uma

Quando a cozinha está integrada ao restante da casa há uma interação melhor com quem está preparando um almoço ou jantar Crédito: Luíza de Castro/Divulgação

Você já ouviu falar em "cozinha americana"? Esse conceito de ambiente aberto é um estilo de projeto que está sendo muito utilizado por arquitetos em construções ou reformas de casas e apartamentos, dando a sensação de amplitude do local. Essa estrutura permite que a cozinha fique integrada com os demais ambientes da casa.

Se antes a cozinha era um ambiente mais particular, utilizada apenas para preparar refeições, hoje é um local social onde as pessoas passam grande parte do tempo com os familiares e também com as visitas. Por esse motivo, especialistas alertam sobre fatores que devem ser levados em consideração na hora da escolha.

"Quando o ambiente é integrado aos demais, as pessoas podem interagir melhor, até mesmo com quem está na cozinha preparando algo. Além disso, esse formato dá amplitude ao ambiente trazendo mais iluminação e ventilação, principalmente porque a cozinha, na maioria das vezes, é um ambiente com janelas pequenas, o que a torna mais escura e com pouca ventilação", destaca a engenheira civil e designer de interiores Elis Nobre.

Na casa da publicitária Priscila Bragio, a cozinha ganhou uma "ilha" e a pessoa que está no fogão fica de frente para a sala Crédito: Arquivo Pessoal

A publicitária Priscila Bragio, de 37 anos, e o marido investiram em um apartamento de 53m². Devido ao tamanho do imóvel, o casal optou em integrar a cozinha aos demais cômodos. Ao planejar o ambiente juntamente com a designer, Priscila pediu para que as cores da cozinha fossem complementares em relação ao ambiente da sala. A posição dos eletrodomésticos da cozinha também foi planejada de uma forma que as pessoas pudessem manter o contato visual nos dois ambientes.

"O fogão é de frente para sala e não de costas. Assim, quem cozinha pode conversar com quem está na sala de visita. Em volta do fogão, a designer criou uma ilha para as pessoas sentarem, deixando o ambiente mais dinâmico", explica Priscila.

Ainda de acordo com a publicitária, esse formato de ilha ampliou o espaço de circulação. "O modelo ilha foi mais assertivo, pois todo mundo que chega vai direto para o local. Ficou super convidativo", diz.

VERSATILIDADE

A cozinha integrada não é específica para um único tipo de imóvel. A tendência é válida tanto para os apartamentos compactos, quanto para uma casa de mais de 200 m². Segundo Elis Nobre, os proprietários devem se atentar para a estrutura do imóvel a fim de verificar se é possível fazer essa alteração. Outro detalhe que deve ser observado é em relação à ergonomia. Isso porque os moradores precisam se sentir confortáveis com as posições dos móveis como cadeiras, bancos, mesas, entre outros.

"Às vezes, nem sempre derrubando a parede para a sala a cozinha ficará mais adequada ou funcional somente para ter a integração. Claro que, para os apartamentos menores, as construtoras já dão a possibilidade da integração, justamente para que o ambiente fique maior e mais amplo", explica a engenheira e designer de interiores.

Decidir entre cozinha fechada e integrada é uma realidade no mercado imobiliário capixaba. “Oferecemos essa possibilidade de escolha porque cada morador tem sua necessidade e preferência. No AM100 – Ed. Alice Madeira, você tem os dois tipos de plantas para agradar a todos os públicos”, observa a diretora comercial da CG Engenharia, Flávia Gimenes.

Quem está na cozinha da casa da publicitária Priscila Bragio tem um contato visual direto com quem estiver na sala de estar Crédito: Arquivo Pessoal

DECORAÇÃO

A decoração é uma grande aliada para transmitir charme e aconchego, principalmente quando se tratam de espaços onde se recebem visitas, como é o caso das cozinhas integradas. Para a designer de interiores Elis Nobre, pode-se usar qualquer tipo de decoração, mas se a ideia é fazer com que os ambientes se tornem um só, é interessante fazer escolhas de acabamentos e móveis que combinem e se comuniquem de forma harmônica.

O ideal, de acordo com a especialista, é nunca usar o mármore, por ser uma pedra porosa e que com o tempo tende a manchar. "O ideal é sempre trabalhar com granito ou quartzo stone (o famoso Silestone), pois eles têm uma durabilidade muito maior e absorvem menos água que os mármores. Porém, em relação ao granito, não é aconselhado utilizar as pedras de tons claros, pois elas mancham mais rápido do que as de tons escuros. Já no caso do quartzo stone, você pode utilizar qualquer cor, pois é um tipo de material que é industrializado, composto por mais de 90% de quartzo e o restante de resina. Então, nessa opção, você consegue uma gama de cores diferentes para utilizar em áreas molhadas", detalha Elis Nobre.

No caso de ambientes integrados, a engenheira e designer de interiores Elis Nobre destaca que é importante que acabamentos e móveis combinem e se comuniquem de forma harmônica Crédito: Elis Nobre/Divulgação

COZINHA FECHADA

Mesmo com as cozinhas integradas em alta nas escolhas dos proprietários de imóveis, há aquelas pessoas que optam pela tradicional cozinha fechada. Segundo a arquiteta e urbanista Luíza de Castro, as vantagens em se ter uma cozinha padrão é, além de manter o cheiro de alimentos longe da sala, deixar o cômodo fechado no dia em que uma visita chegar ao local se o espaço não estiver em sua perfeita ordem.

Para a arquiteta, é importante conhecer o perfil de cada cliente. A especialista recomenda a cozinha padrão principalmente para as pessoas que se incomodam com o cheiro de comida nos demais ambientes da residência e para aquelas que possuem pequenos apartamentos que recebem sol da tarde por causa do calor do forno, que é mais aconselhado deixá-lo afastado e isolado do restante da casa.

"A satisfação do cliente é essencial e imprescindível. Por isso, é importante considerar se o cliente se preocupa ou se incomoda muito com odores, estética e limpeza. É importante observar a forma como ele se relaciona com o preparo de alimentos, se isso é um fator emocional, por exemplo. Todos esses são fatores que vão nortear a produção do projeto", ressalta Luíza de Castro.

Para a arquiteta Luíza de Castro, conhecer o perfil do cliente é fundamental para indicar o projeto mais adequado Crédito: Luíza de Castro/Divulgação

DESVANTAGENS

Para a arquiteta Luíza de Castro, a cozinha fechada deixa o anfitrião solitário ao preparar um jantar ou almoço, por exemplo. "Se o apartamento for pequeno, os ambientes podem parecer enclausurados", pontua.

Já na cozinha integrada, de acordo com a arquiteta Isabella Barbosa, os ruídos que se geram na cozinha podem incomodar quem está na sala lendo um livro ou o cheiro atrapalhar quem precisa de concentração. Segundo ela, nessas situações é possível recorrer a alguns artifícios para minimizar os problemas.