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Ainda dá tempo de usar cores do ano da Pantone para decorar sua casa

O amarelo e o cinza foram eleitas as tonalidades de 2021 pela empresa. Mas como combinar cores tão diferentes na decoração da casa? Confira 5 dicas
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

24 jun 2021 às 15:18

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 15:18

Para o arquiteto Max Mello, o “Illuminating” combina bem com poltronas e acessórios de mesa e cozinha.
Para o arquiteto Max Mello, o “Illuminating” combina bem com poltronas e acessórios de mesa e cozinha. Crédito: Max Mello/Divulgação
Estamos chegando na metade do ano, e se 2021 pudesse ser representado em cores, elas seriam o amarelo e o cinza. Pelo menos, é o que diz o Pantone Color Institute. A empresa, desde 2000, elege anualmente tonalidades que se tornam tendência nos projetos de decoração e arquitetura. Para este ano foram eleitas a “Ultimate Gray” e “Illuminating”. Versáteis, elas garantem um visual moderno e alegre e podem ser utilizadas da sala até o banheiro. 
Ainda dá tempo de aderir à tendência e mudar o visual da casa, apostando nessas tonalidades. “Existem diferentes formas de combinar a escala pantone e compor um espaço harmônico. O amarelo, por exemplo, é uma cor que expressa leveza e por isso é interessante utilizá-lo no banheiro, na decoração de quarto e hall de entrada, já que acrescenta vida ao ambiente”, recomenda o técnico da Ideia Glass Érico Miguel.
No caso do cinza, segundo ele, a combinação fica mais fácil. Isso porque cores neutras conseguem dialogar melhor com outras tonalidades. A dica, então, é que se a metragem do ambiente for reduzida, o “Ultimate Gray” pode dominar a decoração e o “Illuminating” ser utilizado de forma mais pontual.
Mas essa escolha não é feita de forma aleatória. Diversos fatores são avaliados pelo comitê da Pantone na hora de determinar as cores do ano, inclusive os psicológicos, já que elas podem influenciar no conforto e aconchego do cômodo.
Em 2021, a Pantone elegeu as cores “Ultimate Gray” e “Illuminating” como os tons do ano.
Em 2021, a Pantone elegeu as cores “Ultimate Gray” e “Illuminating” como os tons do ano. Crédito: Pantone/Divulgação
Para a designer de interiores Flávia Dadalto, a pandemia pode ter tido peso nessa decisão. “Estamos vivendo um momento de transição e essas tonalidades demonstram esperança, positividade e solidez. O cinza está mais iluminado e quem não gosta do amarelo predominando pode trabalhar tom sobre tom e espalhá-lo pelo ambiente”, destaca Flávia Dadalto.
Além disso, elas também seguem a tendência de ambientes industriais, urbanos e modernos que têm dominado o mercado. Para o arquiteto e conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Max Mello, essas cores têm uma pegada tanto comercial quanto residencial.
“O “Illuminating” combina com poltronas, acessórios de mesa e cozinha, enquanto em paredes causa uma vibração mais forte. Já o “Ultimate Gray” casa bem com pisos cimentícios, revestimentos de parede e pedras naturais”, exemplifica Max Mello.
Ele ainda destaca que as tonalidades também se relacionam com a expectativa de reconquistar a liberdade na pandemia. Para o arquiteto, enquanto o amarelo lembra a representação do sol, o cinza remete à busca pela estabilidade no dia a dia, em relação à turbulência dos acontecimentos recentes.

COMO UTILIZAR OS TONS DA PANTONE NA DECORAÇÃO DA CASA

Revestimentos

Quem não gosta do amarelo predominando o ambiente, pode investir na decoração dos móveis. Enquanto o cinza ganha destaque nas paredes, o “Illuminating” pode ser utilizado em poltronas e sofás.
Além disso, para estabelecer pontos de cor, os tons da pantone podem ser aplicados em quadros, vasos, espelhos com moldura, luminárias pendentes e objetos de decoração pontuais.
Para contribuir na decoração do banheiro, a marcenaria pode ajudar com texturas, formatos e cores. O cinza pode ser aplicado no pisos cimentícios ou nas pedras naturais para uma sensação de profundidade. O amarelo pode ser utilizado em bancadas ou em alguns detalhes com mais personalidade.
O box do banheiro é um dos protagonistas da decoração. Quem procura por um visual clean e minimalista, o cinza, por meio das ferragens prateadas, é uma ótima alternativa. Enquanto o amarelo e dourado podem contribuir em uma opção mais contemporânea.
Os revestimentos podem ajudar na sensação de conforto e aconchego no ambiente. Por isso, quem deseja explorar tonalidades diferentes pode apostar no amarelo da pantone ou nos modelos de cimento queimado que traduzem suavidade e modernidade ao espaço.
Fontes da tabela: Érico Miguel, Flávia Dadalto e Max Mello.
Imagens: Acervo Ideia Glass e Max Mello.

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