Como aumentar o tamanho do banheiro apenas com a decoração

Segundo o técnico da Ideia Glass, Érico Miguel, atualmente as construtoras dão prioridade para áreas de convivência, salas e quartos. Por isso, a metragem dos banheiros está cada vez menor Crédito: Henrique Ribeiro

Todo projeto precisa de planejamento, mas quando falamos de reforma do banheiro a atenção precisa ser redobrada. Isso porque além de ser um ambiente íntimo e de uso frequente, o espaço pode ser um dos menores da casa. Otimizar vira palavra de ordem na hora de remodelar o ambiente para que ele não pareça pequeno ou apertado.

De acordo com especialistas, os erros são comuns. A arquiteta Flávia Nobre explica que o primeiro passo é pensar na marcenaria do banheiro para que o projeto seja estratégico e inteligente. O espaçamento do vaso sanitário, os adornos de decoração e até o tipo de iluminação utilizada no ambiente podem influenciar na amplitude do cômodo.

Texturas misturadas, cores muito fortes e muita informação ajudam a causar essa impressão de que o espaço é estreito. Quando o banheiro é pequeno e a entrada do box não é valorizada, ele pode parecer ainda mais apertado, explica Flávia.

A arquiteta também ressalta que o espaçamento do vaso sanitário é um erro recorrente em vários projetos. Ela explica que o ideal são 30 cm para cada lado a partir do ponto central e que tamanhos menores podem enclausurar a pessoa na hora de usar.

Para não ter erro na hora de projetar ou reformar o banheiro de casa, confira 5 dicas para otimizar o espaço e dar uma sensação de que ele é maior:

5 DICAS PARA OTIMIZAR O ESPAÇO DO BANHEIRO:

Armários Esse truque é clássico. O técnico da Ideia Glass, Érico Miguel, explica que espelhos ajudam na dimensão de qualquer ambiente, por isso quanto maior, melhor a sensação de amplitude do banheiro. “O legal é que eles possuem dupla função, já que também são ótimos objetos decorativos”, comenta. Devido à praticidade, os nichos tem sido muito utilizados em projetos de arquitetura. Isso porque eles otimizam o espaço e servem para armazenar produtos que antes ficavam espalhados pelo banheiro. “Quando temos um espaço muito pequeno, podemos usar o nicho para o papel higiênico na pedra ou no próprio gabinete”, indica a designer de interiores Roberta Saes. Além disso, eles podem ser instalados de forma horizontal ou vertical. Pode até não parecer, mas as cores também influenciam na amplitude do ambiente. A designer de interiores Roberta Saes explica que quanto mais escuras as tonalidades utilizadas no banheiro, menor a sensação de amplitude. “A recomendação é utilizar pedras e revestimentos mais claros, porque eles ajudam a deixar o ambiente um pouco maior”, destaca. E se as cores claras ajudam na amplitude do ambiente, a premissa é a mesma para o jogo de luz. Se a metragem do banheiro é reduzida, a iluminação correta pode amenizar esse problema. “A iluminação talvez seja um dos pontos mais importantes, porque ela precisa ser aconchegante e que o reflexo seja de qualidade”, afirma Érico Miguel. Para também dar uma organizada no que fica espalhado, os armários são recomendados. “Uma coisa que se usava muito antes e agora voltou de forma repaginada são os armários com espelhos para guardar produtos. Quanto mais sobrecarregada a pia estiver de shampoos, sabonetes, pastas de dentes, mais vai dar a sensação de apertada”, indica a arquiteta Flávia Nobre.

OUTROS DETALHES

Além da dimensão dos banheiros, também é importante ficar atento aos problemas de usabilidade. Para Flávia Nobre, detalhes como a posição do toalheiro e a compatibilidade da cuba com a torneira, que quando mal dimensionada espirra água pelo banheiro inteiro, precisam ser revisados.

O técnico da Ideia Glass, Erico Miguel, também alerta para a umidade do cômodo. Segundo ele, banheiros muito úmidos podem danificar os materiais. Para o dia a dia, ele recomenda que se tenha dois ralos, um dentro do box para escoar a água do banho e outro para limpeza.