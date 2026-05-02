Receita de empadão de frango é dica para o almoço de fim de semana

Amado por muita gente, o empadão é um clássico da mesa brasileira. Seu recheio mais tradicional, de frango desfiado com requeijão cremoso, é o escolhido por HZ como dica para o seu almoço de fim de semana.
Acompanhe abaixo as instruções de preparo do prato e bom apetite!
Empadão de frango
Ingredientes:
Recheio
- 800g de peito de frango desfiado
- 4 colheres (sopa) de margarina com sal
- 1 fio de azeite
- 2 colheres (chá) de semente de cominho (opcional)
- 2 cebolas picadinha
- 5 dentes de alho picadinhos
- 2 tomates
- 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
- 1 xícara de caldo de frango
- 1/3 xícara de azeitona sem caroço fatiada
- Salsinha e cebolinha fatiadas a gosto
Massa
- 1 1/2 xícara de farinha de trigo
- 1/4 colher (chá) de sal
- 180g de margarina com sal bem gelada
- 1/4 xícara de água gelada
- 1 ovo
Montagem
- 250g de requeijão cremoso
- 2 gemas
- 2 colheres (sopa) de água
Modo de preparo:
Recheio
- Aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite e a margarina com sal.
- Adicione o peito de frango desfiado, a semente de cominho e refogue o frango até começar a dourar. Em seguida, acrescente a cebola, o alho picado e refogue por mais 3 minutos.
- Junte o tomate, o extrato, sal e pimenta-do-reino. Misture, tampe a panela e deixe cozinhar por 5 minutos ou até que os tomates comecem a desmanchar.
- Acrescente a azeitona, a salsa, a cebolinha e cozinhe por mais 2 minutos.
- Desligue o fogo e enquanto o recheio esfria, prepare a massa.
- Adicione a farinha de trigo em uma tigela grande. Acrescente o sal e misture bem. Coloque a margarina com sal em colheradas e misture com a ponta dos dedos até formar uma farofa grossa.
- Bata o ovo e adicione à massa. Misture delicadamente até incorporar. Adicione a água aos poucos até formar um massa homogênea.
- Preaqueça o forno a 200°C. Corte 1/3 da massa, embrulhe em plástico filme e reserve.
- Coloque os 2/3 que sobraram da massa entre duas folhas de papel manteiga e abra com auxílio de um rolo.
- Transfira a massa para uma forma com fundo removível de 21 centímetros de diâmetro e aperte levemente para ajustar a massa na forma.
- Corte a massa que sobrar na borda e faça furinhos com um garfo por toda a massa. Leve ao forno por 15 minutos.
- Retire a massa do forno, espere amornar e faça a montagem.
- Adicione o recheio no fundo da massa e cubra com o requeijão cremoso.
- Coloque a massa reservada entre duas folhas de papel manteiga e abra com auxílio de um rolo.
- Cubra o recheio com a massa, corte os excessos de massa e aperte o as bordas para que não abra quando assar.
- Bata a gema com a água e pincele por toda a superfície da massa.
- Corte um X no centro da massa e leve o empadão ao forno por 45 minutos ou até que o topo doure bem.
Fonte: Seara.