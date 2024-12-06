5 receitas de empada simples e deliciosas

A empada, também chamada de empadinha, é uma das comidas preferidas de muitos brasileiros. Deliciosa e difícil de resistir, sua massa é macia e derrete na boca. Além disso, é uma opção perfeita para servir em festas, reuniões ou até mesmo no lanche da tarde. Por isso, confira 5 receitas irresistíveis desse salgado para preparar em casa!
Empada de camarão
Ingredientes:
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de manteiga
- 1 ovo
- 1/2 colher de sopa de sal
- 2 colheres de sopa de água gelada
- Farinha de trigo para polvilhar
- Manteiga para untar
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 500 g de camarão pequeno limpo
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Montagem
- 2 gemas de ovo para pincelar
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o ovo, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Enquanto isso, unte formas para empada com manteiga e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o camarão e frite por 3 minutos. Adicione o tomate, o sal, o molho de tomate, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e espere esfriar.
Montagem
Com a ajuda de uma colher, coloque os recheios nas formas com a massa. Cubra com o restante da massa , apertando bem para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.
Empada de carne-seca
Ingredientes:
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de manteiga gelada
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de água gelada
- Sal a gosto
- Farinha de trigo para polvilhar
- Manteiga para untar
Recheio
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 3 xícaras de chá de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1/2 xícara de chá de azeitona sem caroço e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
- 1 xícara de chá de requeijão
Montagem
- 1 gema de ovo para pincelar
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até formar uma farofa. Aos poucos, adicione o ovo e a água e mexa até formar uma massa homogênea. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Enquanto isso, unte formas para empada com manteiga e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e frite por 3 minutos. Junte a carne-seca , a azeitona, o tomate, o sal, a pimenta-do-reino e a salsa e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente o requeijão e misture. Reserve.
Montagem
Com a ajuda de uma colher, coloque o recheio nas formas com a massa. Cubra com o restante da massa, apertando bem para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.
Empada de salsicha
Ingredientes:
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 250 g de margarina
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de água gelada
- 1 colher de chá de sal
- Margarina para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 500 g de salsicha aferventada picada
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço e picada
- 2 colheres de sopa de ketchup
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 1 gema de ovo para pincelar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a margarina, o ovo, a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Unte formas para empada com margarina e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a salsicha, o tomate, a azeitona, o ketchup, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Polvilhe com a farinha de trigo e misture. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Com a ajuda de uma colher, coloque o recheio nas formas com a massa. Cubra com o restante da massa, apertando bem para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.
Empada de banana
Ingredientes:
Massa
- 300 g de farinha de trigo
- 130 g de manteiga
- 20 g de gordura vegetal
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para polvilhar
Recheio
- 2 bananas-da-terra maduras, descascadas e cortadas em cubos
- 30 g de manteiga
- 200 g de leite condensado
- 15 g de canela em pó
- 10 g de amido de milho
- 100 ml de leite
Montagem
- 1 gema de ovo para pincelar
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga e a gordura vegetal e misture até formar uma massa homogênea. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Unte formas para empada com manteiga e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione as bananas-da-terra e doure. Polvilhe com 5 g de canela , desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o leite, o amido de milho, o leite condensado e o restante da canela e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Com a ajuda de uma colher, distribua as bananas sobre as formas com a massa, preencha com o creme reservado e cubra com o restante da massa, apertando delicadamente para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.
Empada de goiabada com queijo
Ingredientes:
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 ovo
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Manteiga para untar
Recheio
- 5 colheres de sopa de requeijão
- 150 g de queijo muçarela ralado
- 150 g de goiabada picada
Montagem
- 1 gema de ovo para pincelar
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Unte formas para empada com manteiga e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.
Recheio e montagem
Em um recipiente, coloque o requeijão e o queijo muçarela e misture. Com a ajuda de uma colher, coloque a mistura de queijo nas formas com a massa. Cubra com a goiabada e feche com o restante da massa, apertando bem para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.