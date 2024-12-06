5 receitas de empada simples e deliciosas

Empada de camarão Crédito: flanovais | Shutterstock

A empada, também chamada de empadinha, é uma das comidas preferidas de muitos brasileiros. Deliciosa e difícil de resistir, sua massa é macia e derrete na boca. Além disso, é uma opção perfeita para servir em festas, reuniões ou até mesmo no lanche da tarde. Por isso, confira 5 receitas irresistíveis desse salgado para preparar em casa!

Empada de camarão

Ingredientes:

Massa

500 g de farinha de trigo

1 xícara de chá de manteiga

1 ovo

1/2 colher de sopa de sal

2 colheres de sopa de água gelada

Farinha de trigo para polvilhar

Manteiga para untar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

500 g de camarão pequeno limpo

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Montagem

2 gemas de ovo para pincelar

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o ovo, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Enquanto isso, unte formas para empada com manteiga e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o camarão e frite por 3 minutos. Adicione o tomate, o sal, o molho de tomate, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e espere esfriar.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, coloque os recheios nas formas com a massa. Cubra com o restante da massa , apertando bem para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.

Empada de carne-seca

Ingredientes:

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de manteiga gelada

1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

Sal a gosto

Farinha de trigo para polvilhar

Manteiga para untar

Recheio

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

3 xícaras de chá de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

1/2 xícara de chá de azeitona sem caroço e picada

1 tomate sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

1 xícara de chá de requeijão

Montagem

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até formar uma farofa. Aos poucos, adicione o ovo e a água e mexa até formar uma massa homogênea. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Enquanto isso, unte formas para empada com manteiga e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e frite por 3 minutos. Junte a carne-seca , a azeitona, o tomate, o sal, a pimenta-do-reino e a salsa e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente o requeijão e misture. Reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, coloque o recheio nas formas com a massa. Cubra com o restante da massa, apertando bem para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.

Empada de salsicha

Ingredientes:

Massa

500 g de farinha de trigo

250 g de margarina

1 ovo

3 colheres de sopa de água gelada

1 colher de chá de sal

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

3 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

500 g de salsicha aferventada picada

2 tomates sem sementes e picados

1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço e picada

2 colheres de sopa de ketchup

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a margarina, o ovo, a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Unte formas para empada com margarina e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a salsicha, o tomate, a azeitona, o ketchup, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Polvilhe com a farinha de trigo e misture. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, coloque o recheio nas formas com a massa. Cubra com o restante da massa, apertando bem para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.

Empada de banana Crédito: Cacio Murilo | Shutterstock

Empada de banana

Ingredientes:

Massa

300 g de farinha de trigo

130 g de manteiga

20 g de gordura vegetal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

2 bananas-da-terra maduras, descascadas e cortadas em cubos

30 g de manteiga

200 g de leite condensado

15 g de canela em pó

10 g de amido de milho

100 ml de leite

Montagem

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga e a gordura vegetal e misture até formar uma massa homogênea. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Unte formas para empada com manteiga e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione as bananas-da-terra e doure. Polvilhe com 5 g de canela , desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o leite, o amido de milho, o leite condensado e o restante da canela e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, distribua as bananas sobre as formas com a massa, preencha com o creme reservado e cubra com o restante da massa, apertando delicadamente para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.

Empada de goiabada com queijo

Ingredientes:

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

1 ovo

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

5 colheres de sopa de requeijão

150 g de queijo muçarela ralado

150 g de goiabada picada

Montagem

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Unte formas para empada com manteiga e reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.

Recheio e montagem