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Aprenda a preparar deliciosas empadinhas de três queijos

Gruyère, estepe e parmesão juntos e misturados compõem o recheio desse aperitivo simples de fazer e muito fácil de agradar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 17:54

Empadas de queijos gruyère, estepe e parmesão: receita rende 60 unidades
Empadas de queijos gruyère, estepe e parmesão: receita rende 60 unidades Crédito: Tirolez/Divulgação
Ideais para servir como aperitivo em festas ou pequenas reuniões, as empadinhas de três queijos da receita que HZ selecionou para o seu fim de semana não demoram mais do que 50 minutos para ficarem prontas.
O preparo dessas gostosuras é relativamente simples e o resultado é de aplaudir. Veja abaixo como fazer. 

EMPADINHAS DE TRÊS QUEIJOS

Rendimento: 60 unidades
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • Para a massa:
  • 2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 4 colheres (sopa) de manteiga sem sal
  • ½ colher (chá) de sal
  • 1 ovo batido
  • Para untar a forma:
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
  • Para o recheio:
  • 1 colher (sopa) de farinha de trigo
  • 3 ovos
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal derretida
  • 1 ¼ de xícara (chá) de leite integral
  • 1 ½ xícara (chá) de queijo tipo estepe ralado
  • 1 ½ xícara (chá) de queijo tipo gruyère ralado
  • 2 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo:

  1. Preaqueça o forno a 180°C.
  2. Massa: em um recipiente, misture, com as pontas dos dedos, a farinha de trigo com a manteiga e o sal até obter uma farofa.
  3. Incorpore o ovo batido a essa farofa e misture bem. Adicione até três colheres (sopa) de água (39 ml) para dar ponto na massa, de modo que ela desgrude das laterais.
  4. Deixe a massa descansar na geladeira por 10 minutos.
  5. Enquanto isso, unte forminhas individuais de empada (3 cm de diâmetro) com manteiga. Vá beliscando a massa, retirando pedacinhos e apertando-os sobre as forminhas, forrando os fundos e as laterais de cada uma delas.
  6. Recheio: em um recipiente, misture bem a farinha de trigo, os ovos, a manteiga e o leite.
  7. Acrescente os queijos ralados (reservando ½ xícara (chá) de parmesão), mexendo até obter uma mistura homogênea. Tempere com o sal e a noz-moscada.
  8. Coloque o recheio sobre a massa que já se encontra nas forminhas e cubra com o parmesão reservado.
  9. Leve ao forno por 30 minutos, ou até que a massa das empadinhas esteja bem assada e o parmesão gratinado.
  10. Sirva as empadinhas ainda quentes.
  11. Dica: se preferir, faça essa receita em uma forma grande (25 cm de diâmetro).
  12. Variações: você pode substituir o queijo estepe por queijo reino, e o queijo gruyère pode ser trocado por minas padrão.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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