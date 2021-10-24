Aprenda a preparar deliciosas empadinhas de três queijos

Ideais para servir como aperitivo em festas ou pequenas reuniões, as empadinhas de três queijos da receita que HZ selecionou para o seu fim de semana não demoram mais do que 50 minutos para ficarem prontas.
O preparo dessas gostosuras é relativamente simples e o resultado é de aplaudir. Veja abaixo como fazer.
EMPADINHAS DE TRÊS QUEIJOS
Rendimento: 60 unidades
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Nível: fácil
Ingredientes:
- Para a massa:
- 2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
- 4 colheres (sopa) de manteiga sem sal
- ½ colher (chá) de sal
- 1 ovo batido
- Para untar a forma:
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
- Para o recheio:
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- 3 ovos
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal derretida
- 1 ¼ de xícara (chá) de leite integral
- 1 ½ xícara (chá) de queijo tipo estepe ralado
- 1 ½ xícara (chá) de queijo tipo gruyère ralado
- 2 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de noz-moscada
Modo de preparo:
- Preaqueça o forno a 180°C.
- Massa: em um recipiente, misture, com as pontas dos dedos, a farinha de trigo com a manteiga e o sal até obter uma farofa.
- Incorpore o ovo batido a essa farofa e misture bem. Adicione até três colheres (sopa) de água (39 ml) para dar ponto na massa, de modo que ela desgrude das laterais.
- Deixe a massa descansar na geladeira por 10 minutos.
- Enquanto isso, unte forminhas individuais de empada (3 cm de diâmetro) com manteiga. Vá beliscando a massa, retirando pedacinhos e apertando-os sobre as forminhas, forrando os fundos e as laterais de cada uma delas.
- Recheio: em um recipiente, misture bem a farinha de trigo, os ovos, a manteiga e o leite.
- Acrescente os queijos ralados (reservando ½ xícara (chá) de parmesão), mexendo até obter uma mistura homogênea. Tempere com o sal e a noz-moscada.
- Coloque o recheio sobre a massa que já se encontra nas forminhas e cubra com o parmesão reservado.
- Leve ao forno por 30 minutos, ou até que a massa das empadinhas esteja bem assada e o parmesão gratinado.
- Sirva as empadinhas ainda quentes.
- Dica: se preferir, faça essa receita em uma forma grande (25 cm de diâmetro).
- Variações: você pode substituir o queijo estepe por queijo reino, e o queijo gruyère pode ser trocado por minas padrão.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.