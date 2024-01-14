Veja como fazer pipoca de leite em pó, fácil e deliciosa

Depois de mostrarmos aqui uma receita de picolé de leite em pó caseiro, vamos dar a você uma outra ideia de guloseima, também fácil de fazer e bem baratinha, para curtir nas férias de verão.
É a pipoca de leite em pó, simplesmente viciante. Para prepará-la, você só vai precisar de milho, água, leite em pó da sua marca favorita, açúcar e óleo. Curtiu a dica? Confira a seguir o passo a passo.
PIPOCA DE LEITE EM PÓ
Ingredientes:
- 1 xícara de milho para pipoca
- 1 xícara de água
- 1 xícara de leite em pó
- 1 xícara de açúcar
- ½ xícara de óleo
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o óleo, a água, o açúcar e o milho de pipoca e leve ao fogo, misturando todos os ingredientes. Mantenha em fogo alto até começar a estourar a pipoca.
Após começar, baixe o fogo, feche a panela e mexa de vez em quando (sacudindo a panela), até ouvir as pipocas pararem de estourar.
Assim que as pipocas demorarem mais de cinco segundos para estourar, desligue o fogo. Depois de pronta, ela vai ficar caramelizada e um pouco colada uma na outra por causa da calda. Adicione o leite em pó e misture bem.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.