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Veja como fazer pipoca de leite em pó, fácil e deliciosa

Receita da guloseima é bastante simples de preparar, feita com ingredientes baratos e acessíveis
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Janeiro de 2024 às 07:00

Pipoca de leite em pó
Pipoca de leite em pó é receita fácil e barata para fazer nas férias  Crédito: Água Doce/Divulgação
Depois de mostrarmos aqui uma receita de picolé de leite em pó caseiro, vamos dar a você uma outra ideia de guloseima, também fácil de fazer e bem baratinha, para curtir nas férias de verão. 
 É a pipoca de leite em pó, simplesmente viciante. Para prepará-la, você só vai precisar de milho, água, leite em pó da sua marca favorita, açúcar e óleo. Curtiu a dica? Confira a seguir o passo a passo.  

PIPOCA DE LEITE EM PÓ

Ingredientes: 

  • 1 xícara de milho para pipoca
  • 1 xícara de água
  • 1 xícara de leite em pó
  • 1 xícara de açúcar
  • ½ xícara de óleo

Modo de preparo: 

Em uma panela, coloque o óleo, a água, o açúcar e o milho de pipoca e leve ao fogo, misturando todos os ingredientes. Mantenha em fogo alto até começar a estourar a pipoca.
Após começar, baixe o fogo, feche a panela e mexa de vez em quando (sacudindo a panela), até ouvir as pipocas pararem de estourar.
Assim que as pipocas demorarem mais de cinco segundos para estourar, desligue o fogo. Depois de pronta, ela vai ficar caramelizada e um pouco colada uma na outra por causa da calda. Adicione o leite em pó e misture bem.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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