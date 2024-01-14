Veja como fazer pipoca de leite em pó, fácil e deliciosa

Pipoca de leite em pó é receita fácil e barata para fazer nas férias Crédito: Água Doce/Divulgação

Depois de mostrarmos aqui uma receita de picolé de leite em pó caseiro , vamos dar a você uma outra ideia de guloseima, também fácil de fazer e bem baratinha, para curtir nas férias de verão.

É a pipoca de leite em pó, simplesmente viciante. Para prepará-la, você só vai precisar de milho, água, leite em pó da sua marca favorita, açúcar e óleo. Curtiu a dica? Confira a seguir o passo a passo.

PIPOCA DE LEITE EM PÓ

Ingredientes:

1 xícara de milho para pipoca

1 xícara de água



1 xícara de leite em pó



1 xícara de açúcar



½ xícara de óleo



Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o óleo, a água, o açúcar e o milho de pipoca e leve ao fogo, misturando todos os ingredientes. Mantenha em fogo alto até começar a estourar a pipoca.

Após começar, baixe o fogo, feche a panela e mexa de vez em quando (sacudindo a panela), até ouvir as pipocas pararem de estourar.

Assim que as pipocas demorarem mais de cinco segundos para estourar, desligue o fogo. Depois de pronta, ela vai ficar caramelizada e um pouco colada uma na outra por causa da calda. Adicione o leite em pó e misture bem.