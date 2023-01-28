Receita de pavê de leite em pó com morango: fácil e irresistível

Em uma panela, coloque a água, junte as gemas, o leite em pó, o amido de milho e o açúcar. Leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar. Reserve.

Montagem: em um recipiente, misture a água com o chocolate em pó e umedeça os biscoitos.

Arrume-os lado a lado em um recipiente refratário (20 x 20 cm).



Cubra com uma camada do creme e com os morangos.



Continue intercalando as camadas, terminando com o creme.



Polvilhe o leite em pó por cima do pavê e decore com os morangos.

