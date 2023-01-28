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Receita de pavê de leite em pó com morango: fácil e irresistível

Para dar textura e um sabor especial ao doce, os biscoitos de maisena devem ser embebidos em uma caldinha simples de chocolate
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 06:00

Pavê de leite Ninho com morango
Pavê de morango ganha um toque de chocolate  Crédito: Nestlé/Divulgação
Se você não resiste a um bom pavê, salve esta receita. Nela, a sobremesa gelada queridinha de dez entre dez famílias brasileiras contém creme e cobertura de leite em pó, morango fresco e biscoito de maisena embebido em chocolate.
Curtiu a combinação? Então, separe os ingredientes e já coloque a mão na massa para garantir um docinho dos bons no almoço de fim de semana. Esse é bem fácil de fazer!  

PAVÊ DE LEITE EM PÓ COM MORANGO 

Rendimento: 15 porções 
Tempo de preparo: 70 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • Creme base:
  • 3 xícaras (chá) de água
  • 2 gemas
  • 2 xícaras (chá) de leite em pó 
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • Meia xícara (chá) de açúcar demerara
  • Montagem:
  • Meia xícara (chá) de água
  • 1 colher (sopa) de chocolate em pó 
  • Meio pacote de biscoito de maisena
  • 1 caixinha de morangos picados
  • 1 colher (sopa) de leite em pó 
  • Morangos para decorar
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque a água, junte as gemas, o leite em pó, o amido de milho e o açúcar. Leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar. Reserve.
  2. Montagem: em um recipiente, misture a água com o chocolate em pó e umedeça os biscoitos.
  3. Arrume-os lado a lado em um recipiente refratário (20 x 20 cm).
  4. Cubra com uma camada do creme e com os morangos.
  5. Continue intercalando as camadas, terminando com o creme.
  6. Polvilhe o leite em pó por cima do pavê e decore com os morangos.
  7. Leve o doce para a geladeira e deixe até o momento de servir.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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