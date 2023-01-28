Receita de pavê de leite em pó com morango: fácil e irresistível

Se você não resiste a um bom pavê, salve esta receita. Nela, a sobremesa gelada queridinha de dez entre dez famílias brasileiras contém creme e cobertura de leite em pó, morango fresco e biscoito de maisena embebido em chocolate.
Curtiu a combinação? Então, separe os ingredientes e já coloque a mão na massa para garantir um docinho dos bons no almoço de fim de semana. Esse é bem fácil de fazer!
PAVÊ DE LEITE EM PÓ COM MORANGO
Rendimento: 15 porções
Tempo de preparo: 70 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 70 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Creme base:
- 3 xícaras (chá) de água
- 2 gemas
- 2 xícaras (chá) de leite em pó
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- Meia xícara (chá) de açúcar demerara
- Montagem:
- Meia xícara (chá) de água
- 1 colher (sopa) de chocolate em pó
- Meio pacote de biscoito de maisena
- 1 caixinha de morangos picados
- 1 colher (sopa) de leite em pó
- Morangos para decorar
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque a água, junte as gemas, o leite em pó, o amido de milho e o açúcar. Leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar. Reserve.
- Montagem: em um recipiente, misture a água com o chocolate em pó e umedeça os biscoitos.
- Arrume-os lado a lado em um recipiente refratário (20 x 20 cm).
- Cubra com uma camada do creme e com os morangos.
- Continue intercalando as camadas, terminando com o creme.
- Polvilhe o leite em pó por cima do pavê e decore com os morangos.
- Leve o doce para a geladeira e deixe até o momento de servir.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.