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Confira receita de carré de cordeiro ao molho de vinho do Porto

Como acompanhamento para a carne, o chef Gabriel Oliveira sugere uma montagem com legumes salteados e purê de batata baroa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 17:51

O vinho do Porto é uma das bebidas mais icônicas de Portugal. Produzido na região do Douro, é classificado como licoroso, ou fortificado, e possui alto teor alcoólico, geralmente em torno de 20%.
Geralmente bem doce, o vinho do Porto serve de contraponto aos sabores de um prato criado pelo Gabriel Oliveira no restaurante Raiz do Canto, em Vitória. 
Carré de cordeiro ao molho de vinho do Porto com purê de baroa e legumes salteados do chef Gabriel Oliveira
Carré com purê de baroa e legumes: molho da carne leva vinho do Porto Crédito: Raiz do Canto/Divulgação
Gabriel usou a bebida como ingrediente para o molho do carré de cordeiro grelhado servido com purê de batata baroa e legumes salteados. Veja a seguir como preparar cada etapa da receita:

CARRÉ DE CORDEIRO

Ingredientes:
  • 250g de carré de cordeiro já limpo
  • Sal a gosto
  • 60ml de azeite
Em uma frigideira quente, adicione o azeite e grelhe o carré de cordeiro por dois minutos de cada lado. Ao terminar, leve-o ao forno preaquecido a 210ºC e asse por cinco minutos.

MOLHO DE VINHO DO PORTO

Ingredientes:
  • 100ml de suco de uva 
  • 60ml de vinho do Porto
  • 15g de manteiga
  • 1g de tomilho fresco
Na frigideira que foi grelhado o carré, em fogo baixo, adicione o tomilho desfolhado e junte o suco de uva e o vinho do Porto. Deixe reduzir.

MUSSELINE DE BAROA

Ingredientes:
  • 300g de batata baroa
  • 30g de parmesão
  • 60 ml de creme de leite fresco
  • Sal a gosto
  • Noz-moscada a gosto
Descasque a batata baroa e cozinhe com água em abundância. Quando estiver no ponto para purê, retire do fogo, escorra a água e amasse. Em uma panela, adicione o azeite e refogue a cebola e o alho picados. Adicione o creme de leite e o purê. Mantenha no fogo, mexendo até formar uma massa lisa, e finalize com os demais ingredientes.

LEGUMES SALTEADOS

Descasque uma cenoura e corte-a em bastões de sete centímetros cada um. Limpe a vagem e corte também com sete centímetros cada uma. Cozinhe ambos em água e sal até ficarem al dente. Glaceie os legumes na manteiga junto com uma pitada de açúcar.

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