Confira receita de carré de cordeiro ao molho de vinho do Porto

D

escasque a batata baroa e cozinhe com água em

abundância. Quando estiver no ponto para purê, retire do fogo, escorra a água

e amasse. Em

uma panela, adicione o azeite e refogue a cebola e o alho picados. A

dicione o creme de leite e o purê. Mantenha no fogo, mexendo até formar uma

massa lisa, e finalize com os demais ingredientes.