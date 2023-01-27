Confira receita de carré de cordeiro ao molho de vinho do Porto

O vinho do Porto é uma das bebidas mais icônicas de Portugal. Produzido na região do Douro, é classificado como licoroso, ou fortificado, e possui alto teor alcoólico, geralmente em torno de 20%.
Geralmente bem doce, o vinho do Porto serve de contraponto aos sabores de um prato criado pelo Gabriel Oliveira no restaurante Raiz do Canto, em Vitória.
Gabriel usou a bebida como ingrediente para o molho do carré de cordeiro grelhado servido com purê de batata baroa e legumes salteados. Veja a seguir como preparar cada etapa da receita:
CARRÉ DE CORDEIRO
Ingredientes:
- 250g de carré de cordeiro já limpo
- Sal a gosto
- 60ml de azeite
Em uma frigideira quente, adicione o azeite e grelhe o carré de cordeiro por dois minutos de cada lado. Ao terminar, leve-o ao forno preaquecido a 210ºC e asse por cinco minutos.
MOLHO DE VINHO DO PORTO
Ingredientes:
- 100ml de suco de uva
- 60ml de vinho do Porto
- 15g de manteiga
- 1g de tomilho fresco
Na frigideira que foi grelhado o carré, em fogo baixo, adicione o tomilho desfolhado e junte o suco de uva e o vinho do Porto. Deixe reduzir.
MUSSELINE DE BAROA
Ingredientes:
- 300g de batata baroa
- 30g de parmesão
- 60 ml de creme de leite fresco
- Sal a gosto
- Noz-moscada a gosto
Descasque a batata baroa e cozinhe com água em abundância. Quando estiver no ponto para purê, retire do fogo, escorra a água e amasse. Em uma panela, adicione o azeite e refogue a cebola e o alho picados. Adicione o creme de leite e o purê. Mantenha no fogo, mexendo até formar uma massa lisa, e finalize com os demais ingredientes.
LEGUMES SALTEADOS
Descasque uma cenoura e corte-a em bastões de sete centímetros cada um. Limpe a vagem e corte também com sete centímetros cada uma. Cozinhe ambos em água e sal até ficarem al dente. Glaceie os legumes na manteiga junto com uma pitada de açúcar.