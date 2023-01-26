Novo restaurante português em Vitória serve de polvo a moela

O Polvo à Lagareiro vai à mesa com batatas ao murro e brócolis com alho frito Crédito: Casa Portuguesa/Divulgação

No mais novo restaurante português de Vitória, aberto em novembro de 2022, o bacalhau não brilha sozinho.

É que o cardápio do Casa Portuguesa vai além dos clássicos e traz especialidades da terrinha pouco conhecidas pela maioria dos capixabas.

Um exemplo é a ótima moela estufada, cozida em vinho e servida com um saboroso molho de tomate e torradas (R$ 45).

Além dessa entrada, provamos a conserva de sardinha salteada com cebola roxa, pimentões e tomate cereja (R$ 54) e, em seguida, o arroz caldoso de pato com linguiça e ervilhas.

O menu foi concebido por Hugo Grassi, chef executivo do grupo Uaine, que comanda 11 restaurantes na Grande Vitória. Quem lidera os trabalhos na cozinha é Diego Henrique (ex-Barlavento).

Casa Portuguesa

Aos que não dispensam bacalhau, a carta traz desde bolinho (R$ 28 a unidade com 130g) até lombo de bacalhau gadus morhua cozido por imersão em azeite e servido com chalotas, azeitonas pretas, brócolis, tomates e ovos (R$ 245, para duas pessoas).

Nas sobremesas, o destaque vai para os tradicionais pastéis de Belém (R$ 13 cada um) e Natas do Céu, camadas de chantili cobertas de creme de ovos com biscoitos esfarelados (R$ 24).

O restaurante tem brinquedoteca climatizada, com recreadora, e funciona para jantar de terça a sábado, das 18h à meia-noite. O almoço é de sexta a domingo, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto, Vitória. (27) 99229-3333.

Plataforma de financiamento coletivo para vinhos Será lançada nesta quinta-feira (26), em um evento para convidados na Rede Gazeta, a primeira plataforma digital brasileira de financiamento coletivo voltada ao mercado de vinhos finos, Em Busca do Vinho. O projeto foi idealizado pelo sommelier e consultor de inovação Pablo Oliveira e desenvolveu-se ao longo de 2022 no Fonte.Hub, da Rede Gazeta. No evento, serão apresentados os três primeiros vinhos da plataforma, todos de importação exclusiva. Um deles é o brasileiro Reticências, blend inédito das uvas Pinot Noir e Teroldego. O francês Terre D'Or, de Bordeaux, também estará à venda com exclusividade na Em Busca do Vinho. Confirmaram presença no lançamento o enólogo Joel Ferrari, que assina o Reticências; a proprietária da vinícola Vignobles Bouillac, que produz o Terre D'Or, Danielle Charambaud; e o enólogo Pedro Gonzalez, responsável por um vinho uruguaio de alto padrão e pequena produção que estará em breve na plataforma. Os vinhos serão apresentados em um jantar harmonizado desenvolvido pelos chefs Gastão Medeiros e Dante Sales. Mais informações: www.embuscadovinho.com.br.



NOVO SELF-SERVICE DE CACHORRO-QUENTE

A lanchonete especializada em cachorro-quente Doggies Hot Dogs, em Jardim da Penha, substituiu o sistema à la carte pelo bufê self-service. O estilo, velho conhecido dos capixabas, foi inaugurado na última sexta, 20 de janeiro, e agora é a única forma de consumir o dogão na casa.

Para montar o hot dog à sua maneira, o cliente deve escolher um tipo de salsicha: tradicional (R$ 17), frankfurter (R$ 21) ou veggie (R$ 23). A batata chips continua sendo uma opção de acompanhamento (R$ 6).

Cachorro-quente no novo sistema custa a partir de R$ 17 Crédito: Reprodução/Instagram

A lista de ingredientes para incluir à vontade chega a 24 itens, entre molhos, temperos, grãos, legumes, frutas e o clássico purê de batata. Também entram como adicionais requeijão, cheddar, bacon, muçarela e frango desfiado, cobrados à parte (R$ 3,50 cada um).

A Doggies funciona de terça a domingo, a partir das 18h, e segue com delivery pelo iFood. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória.

CERVEJARIA COM PRÉ-CARNAVAL EM VILA VELHA

A cervejaria canela-verde Bigstep realiza nesta sexta-feira (27) mais uma edição do seu festival, desta vez com o tema "carnaval". O evento vai acontecer no Espaço Skye, a partir das 17h.

Além dos chopes da Bigstep, o cardápio do Carnaval Bigstep vai ter drinques e também parrilha com churrasco e hambúrguer do Alcides. As atrações musicais são Bloco Balança Penha, roda de samba com Chorou Bebel, grupo Já Gamei e rock com a Banda Lane.

O Skye fica Rua Alan Munir Helal, na Praia da Costa, em Vila Velha. Ingressos a partir de R$ 20 (1º lote) pelo site Superticket e R$ 30 na bilheteria do local.