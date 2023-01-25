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Grande Vitória

Gelato é tudo de bom! Veja onde provar novos sabores no ES

O sorvete cremosão e aveludado feito ao estilo italiano conquistou de vez os capixabas. Confira alguns lançamentos de verão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 16:56

Embora o verão 2023 não esteja em seu momento mais quente e ensolarado por aqui, vale dar uma conferida no que as sorveterias capixabas têm a oferecer.
Novos sabores e sobremesas geladas costumam rechear as vitrines durante o ano, mas é na estação do calor intenso que elas surgem especialmente refrescantes. 
Sal & Mel Gelateria
Vitrine de gelatos da Sal & Mel, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
E se você, assim como nossa equipe, é fã de gelato - o sorvete cremosão e aveludado feito ao estilo italiano -, não deixe de provar ao menos uma sugestão da lista abaixo. 
Ela reúne lançamentos de verão em cinco gelaterias de Vitória e Vila Velha, que vão desde o copinho clássico à torta de gelato, passando por sorbet, casquinha e cascão. Aproveite!   

5 GELATERIAS DO ES COM LANÇAMENTOS DE VERÃO

01

TORTA DE GELATO

Chocolate branco salgado com flocos, Ferrero Rocher zero açúcar, piña colada e pistache (com seis camadas de pistache) são os novos sabores disponíveis na Sal & Mel. O sorbet de pera com limão também é novidade para o verão 2023. Os gelatos da casa são vendidos no peso: R$ 110/kg os da linha tradicional, R$ 130/kg os da linha zero açúcar e R$ 165/kg o de pistache caramelizado. A casquinha não sai por menos de R$ 15. Entre as sobremesas, a torta de gelato faz sucesso - e uma das mais pedidas é a de pistache (foto). As fatias custam em média R$ 24,90, com a opção de incluir caldinha de chocolate. É possível encomendar a torta inteira, de qualquer sabor. Rua São Paulo, 2255, loja, 11, Itapuã, Vila Velha. (27) 99663-9138. FOTO: Carlos Alberto Silva

02

CRIAÇÕES FRESQUINHAS

Novidade é o que não falta na Gelato Arte, que a cada semana traz algo inédito no cardápio. A leva de lançamentos para o verão inclui até um gelato de gorgonzola com aipo e azeite extravirgem - que é doce, e na Itália é considerado um gelato gastronômico. Também estão na lista de recém-chegados maçã com canela (foto), creme de laranja e musse de limão. Junta-se ao time o sorbetto de açaí, sem adição de leite. Quanto: R$ 115 o quilo. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, esquina com 15 de novembro, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636. FOTO: Carlos Alberto Silva  

03

GOSTOSURA CÍTRICA

O gelato Torta de Limão acaba de estrear na vitrine da Barutti. O lançamento combina limão siciliano e chocolate branco, e tem pedaços crocantes. Há três tamanhos de copinho na gelateria: pequeno (R$ 14/até dois sabores), médio (R$ 18/até três sabores) e grandioso (R$ 27, até três sabores). A casquinha custa a partir de R$ 16. Vila Velha: Avenida Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. (27) 3534-9193. Guarapari: Av. Beira-mar, 1288, Praia do Morro. FOTO: Barutti/Divulgação 

04

PARA QUEM AMA DOCE DE LEITE

O gelato novinho em folha que chegou à Borelli é o Alfajor: doce de leite e especiarias com recheio de bolo de chocolate e doce de leite e cobertura de pasta de cacau com avelã. Na loja capixaba da franquia, os copinhos custam de R$ 16 (P/dois sabores) a R$ 20 (G/até três sabores). O Cascão sai por R$ 22,50, com duas bolas de gelato e um recheio à escolha entre cacau com avelã. chocolate branco com pistache e chocolate branco com creme e pedaços de avelã. Av. Antônio Gil Veloso, 39, Praia da Costa. (27) 99900-9497. FOTO: Borelli/Divulgação  

05

DE VOLTA À VITRINE

Um gelato que já fez parte do portifólio da Cremino retornou à gelateria especialmente para o verão: iogurte com mel e amêndoas. No copinho, a delícia custa a partir de R$ 15,90 (tamanho P/até dois sabores). Na casquinha com um sabor o valor é R$ 15,90, e a especial sai por R$ 18,50 (com um sabor + Nutella). Unidade 1: Rua Joaquim Lírio, 620, Praia do Canto. (27) 3022-2252. Unidade 2: Av. Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória. FOTO: Carlos Alberto Silva 

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