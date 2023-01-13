Conheça pratos e cardápios de verão em 7 restaurantes do ES

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CAMARÃO EM DESTAQUE

O cardápio do Caranguejo do Assis acaba de ser reformulado e traz novos pratos e drinques inspirados no verão. Além do Coquetel de Camarão, composto de camarões selados na manteiga de ervas com molho golf e servido na taça (R$ 49,90/entrada para dois), estreou na casa o Camarão Grande Extraordinário, feito de camarões recheados com cream cheese e empanados com farinha especial (R$ 170/duas pessoas). O drinque Bacutia, novidade entre as bebidas, combina lillet, xarope de gengibre, morangos, pepino e água tônica. Abre todos os dias para almoço e jantar. Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

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SABORES TROPICAIS

Com duas opções de entrada, três de prato principal e duas de sobremesa, o menu de verão do Tero Gastronomia inclui ainda seis coquetéis refrescantes para a temporada de calor. Um deles é o Delikata, de vinho branco, lillet, limão, xarope de pêssego e clara de ovo (R$ 32). Entre os pratos, destaque para o filé de pescada ao tapenade com purê de couve-flor roxa e croûtons ao pesto (R$ 98/individual) e, de sobremesa, chamam atenção os Suspiros Tropicais (foto), que são geleia de manga com chantili; manga, kiwi e uva roxa in natura, brotos e flores (R$ 25). Abre todos os dias para almoço e jantar. Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. (27) 3100-9660.

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PRATO SAZONAL

O prato de verão do Barlavento estreou no cardápio em dezembro e combina camarão VG e lagosta selados na manteiga, talharim com tinta de lula (nero di seppia) e molho de espumante. Acompanhada por molho bisque (à base de frutos do mar), a opção sazonal custa R$ 94,90 e é individual. Aberto de terça a domingo. Av. Dante Michelini, Quiosque 1 da Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @barlaventovix (Instagram).

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SALADA NO CAPRICHO

O Clericot Café lançou para a estação o Festival Salada, com quatro versões do prato: cogumelos (R$ 48), salmão (R$ 52), frango crocante (R$ 49) e Camarão Pistola (R$ 68/foto). A base das saladas contém frutas frescas cortadas em cubos, mix de folhas orgânicas, nuts variadas, tomate cereja e molho especial da casa. De sobremesa, a novidade é o Creme Trancoso, feito de creme de baunilha com um toque de coco e calda de chocolate (R$ 28/500ml). Abre todos os dias, para café, almoço e jantar. Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. (27) 99299-5918.

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JANTAR COMPLETO

Lançado esta semana, o menu degustação de verão do Soeta vem com seis etapas, da entrada à sobremesa, e custa R$ 188 por pessoa (bebidas à parte). Fazem parte da sequência: melão em tempurá com presunto de Parma; ceviche de camarão com abacate e maçã verde; hambúrguer de barriga de porco com picles de abacaxi, queijo de cabra e maionese de mostarda; nhoque de batata com polvo (foto); peixe crocante com molho frio de amêndoas e cebola agridoce; e, de sobremesa, taco de amendoim, coco, curry e capim-limão. Abre para jantar de terça a sábado. Av. Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433.

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VERÃO NAS MONTANHAS

Nas montanhas capixabas, o Quinta dos Manacás mantém a tradição de lançar um menu degustação especial na estação mais quente do ano. A sequência de oito etapas (R$ 290 por pessoa, sem bebidas) começa com os Snacks do Campo (charcutaria; timo, pepino e morango; biscoito de shimeji e caju; baozi, leitão e goiabada) e continua com Abobrinha, truta e dill; Batata e caviar; ravióli duplo de berinjela e queijo sant'ana; Presse de pato e vatapá de girassol; Brisket, mel de Cacau e torta pascoalina; Melgueira; e, para finalizar, Manga, coco e pólen nativo. Abre de sexta a domingo para almoço. Rodovia ES-166, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante. (27) 99960-3440.

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CEVICHE E TZATZIKI