7 restaurantes do ES que servem moqueca de frente para o mar

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TRADIÇÃO SERRANA

Localizado em Jacaraípe, o Berro d'Água é referência em moqueca há 40 anos. Dos janelões do restaurante, é possível ver o calçadão e a Praia do Barrote. Também há atendimento nas mesas da areia, onde são servidos todos os itens do cardápio. Os peixes usados na moqueca são dourado, cação e badejo, e há opções com siri e camarão VM. Os preços do prato variam entre R$ 119,90 (cação) e R$ 269,90 (badejo com molho de camarão VM), para duas pessoas. Acompanhamentos: arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Funcionamento: todos os dias, das 10h às 23h. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 287, Serra. (27) 3243-3236. FOTO: Ricardo Medeiros

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PERTINHO DO MAR

Fundado em 1983, o restaurante Cabana do Rock é parada obrigatória para comer moqueca na Ponta da Fruta. Com boa parte das mesas ao ar livre, a casa proporciona vista panorâmica da famosa praia canela-verde. O cardápio traz 11 opções de moqueca: pescada, dourado, badejo, lagosta, robalo e camarão, que custam entre R$ 148,99 e R$ 218,99. Para acompanhar o prato, estão inclusos arroz e pirão. Funcionamento: todos os dias, das 9h às 17h. Av. Antônio Leite, 10, Ponta da Fruta, Vila Velha. (27) 3242-1113. FOTO: Instagram @cabanadorock_

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CAPIXABA, BAIANA E VEGANA

Sob nova direção, o Moquém da Vila fica em Praia Grande, Fundão, e tem a moqueca capixaba como protagonista. Badejo, polvo, dourado, camarão e cação compõem as receitas do prato, que custa de R$ 98,90 (somente cação) a R$ 320 (de camarão VG com polvo) e serve duas pessoas, com arroz, pirão e moquequinha de banana. A moqueca vegana sai por R$ 98. O restaurante conta com mesas em uma varanda perto da areia, mas a vista para o mar já é garantida a partir das mesas no salão. Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 23h. Rodovia ES-010, Praia Grande, Fundão. (27) 99520-0333. FOTO: Instagram @moquemdavila

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DEQUE CHARMOSO

Em Iriri, a vista do Recanto da Pedra para o mar da Costa Azul é privilegiada. Especializado em frutos do mar, o restaurante também serve comida japonesa e pratos veganos. A moqueca da casa é uma das mais famosas do balneário, e pode ser apreciada em sete versões. A especial, de pescada amarela com camarão, lula, polvo e sururu, custa R$ 580 (para quatro pessoas). Os acompanhamentos são farofa, arroz, pirão e moquequinha de banana. Funcionamento: todos os dias, das 11h às 23h. (28) 99955-1599. FOTO: Recanto da Pedra/Instagram

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CALÇADÃO CONCORRIDO

Fundado há 23 anos em Iriri, o Gilson Bar e Restaurante tem mesas no calçadão da Costa Azul, um dos points mais concorridos do balneário. Sua cozinha entrega moquecas de camarão, lagosta, cação, dourado e badejo. A opção mais em conta no menu é a de filé de cação com molho de camarão pequeno (R$ 176/para até três pessoas), servida com arroz e pirão. Na quinta-feira (12), o chef Gilson Surrage fará uma degustação de paella marineira em frente ao restaurante, a partir das 20h, para divulgar a 25ª edição do Festival de Frutos do Mar de Iriri, marcada para outubro. Funcionamento: todos os dias, das 11h às 22h. Av. Beira-mar, Iriri, Anchieta. (27) 99944-5885. FOTO: Instagram @gilsonbarerestaurante

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DOIS AMBIENTES

Na praia central de Manguinhos, o Enseada é um dos restaurantes mais frequentados do balneário serrano. Sua tradição em moqueca vem desde os anos 1980, e há dois ambientes para apreciá-la: o térreo, mais aberto e despojado, e o segundo andar, climatizado, onde a vista para o mar é garantida. O cardápio traz, ao todo, 27 opçóes de moqueca, preparadas com badejo, robalo, camarão, cação, dourado, lagosta, siri, polvo ou sururu. Os preços vão de R$ 110 a R$ 320, com acompanhamentos, e as porções servem duas pessoas. Funcionamento: todos os dias, das 10h às 23h. Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413. FOTO: Enseada/Divulgação

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BELEZAS À VISTA