Famoso pela feijoada, hotel lança bufê de moqueca capixaba

Famoso pela feijoada aos sábados, com uma das mais belas vistas de Vitória, o Hotel Senac Ilha do Boi acaba de lançar um novo bufê, desta vez dedicado ao prato ícone do Espírito Santo.

É a Sexta da Moqueca, que entra em cena a partir do dia 23 de dezembro no almoço, das 12h às 15h.

O novo bufê temático estará disponível toda sexta-feira, tanto para hóspedes do hotel quanto para o público externo, a R$ 155 por pessoa.

Moqueca de badejo é um dos pratos principais Crédito: Ricardo Medeiros

O valor dá direito a entradas, petiscos, moquecas, acompanhamentos, sobremesas e bebidas não-alcoólicas (água e refrigerante).

Durante o almoço, os clientes poderão servir-se à vontade, tanto no bufê de pratos principais como no de entradas e no de sobremesas - ambos terão novas opções a cada semana.

O menu da Sexta da Moqueca é assinado pela chef do hotel, Fabricia Sarria, em parceria com o chef Juarez Campos (Oriundi/A Casa do Chef Juarez).

Juarez Campos e Fabricia Sarria criaram o cardápio do bufê Crédito: Ricardo Medeiros

Para a estreia, o bufê de entradas (quentes e frias) traz em destaque arancini de moqueca com aioli de coentro, tábua de socol e queijos, vinagrete de polvo e salada de palmito pupunha grelhado.

O de pratos principais virá sempre com três tipos de moqueca. No dia 23, serão oferecidas as de badejo, badejo com camarão VM e garoupa salgada com banana-da-terra, todas em panelas de barro, como manda a tradição.

Além da estrela do almoço e seus acompanhamentos clássicos, haverá torta capixaba e receitas à base de frutos do mar, como o arroz de siri com camarão à capixaba do chef Juarez.

Pudim de café arábica, gelado de abacaxi com creme de capim-limão, quindim, torta de coco e cocada compõem a mesa de sobremesas.

Assim como no bufê de feijoada aos sábados (R$ 115 por pessoa, das 12h às 16h), haverá música ao vivo no estilo MPB.