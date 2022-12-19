Famoso pela feijoada, hotel lança bufê de moqueca capixaba

Famoso pela feijoada aos sábados, com uma das mais belas vistas de Vitória, o Hotel Senac Ilha do Boi acaba de lançar um novo bufê, desta vez dedicado ao prato ícone do Espírito Santo.
É a Sexta da Moqueca, que entra em cena a partir do dia 23 de dezembro no almoço, das 12h às 15h.
O novo bufê temático estará disponível toda sexta-feira, tanto para hóspedes do hotel quanto para o público externo, a R$ 155 por pessoa.
O valor dá direito a entradas, petiscos, moquecas, acompanhamentos, sobremesas e bebidas não-alcoólicas (água e refrigerante).
Durante o almoço, os clientes poderão servir-se à vontade, tanto no bufê de pratos principais como no de entradas e no de sobremesas - ambos terão novas opções a cada semana.
O menu da Sexta da Moqueca é assinado pela chef do hotel, Fabricia Sarria, em parceria com o chef Juarez Campos (Oriundi/A Casa do Chef Juarez).
Para a estreia, o bufê de entradas (quentes e frias) traz em destaque arancini de moqueca com aioli de coentro, tábua de socol e queijos, vinagrete de polvo e salada de palmito pupunha grelhado.
O de pratos principais virá sempre com três tipos de moqueca. No dia 23, serão oferecidas as de badejo, badejo com camarão VM e garoupa salgada com banana-da-terra, todas em panelas de barro, como manda a tradição.
Além da estrela do almoço e seus acompanhamentos clássicos, haverá torta capixaba e receitas à base de frutos do mar, como o arroz de siri com camarão à capixaba do chef Juarez.
Pudim de café arábica, gelado de abacaxi com creme de capim-limão, quindim, torta de coco e cocada compõem a mesa de sobremesas.
Assim como no bufê de feijoada aos sábados (R$ 115 por pessoa, das 12h às 16h), haverá música ao vivo no estilo MPB.
SEXTA DA MOQUECA
O que é: almoço com bufê livre de moqueca capixaba e frutos do mar
Quando: toda sexta-feira, das 12h às 15h. A partir de 23/12.
Onde: Hotel Senac Ilha do Boi. Rua Bráulio Macedo, 471, Ilha do Boi, Vitória.
Quanto: R$ 155 por pessoa (bufê + água e refrigerante + música ao vivo)
Reservas e mais informações: (27) 3345-0111.
O que é: almoço com bufê livre de moqueca capixaba e frutos do mar
Quando: toda sexta-feira, das 12h às 15h. A partir de 23/12.
Onde: Hotel Senac Ilha do Boi. Rua Bráulio Macedo, 471, Ilha do Boi, Vitória.
Quanto: R$ 155 por pessoa (bufê + água e refrigerante + música ao vivo)
Reservas e mais informações: (27) 3345-0111.