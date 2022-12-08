Vem aí o Fest Gastronomia, megaevento com chefs e shows nacionais

Em 2023, um megaevento vai celebrar o que há de melhor na gastronomia do Espírito Santo com muita diversão, música e, claro, comida e bebida boa.

É o Fest Gastronomia, que será realizado pela Rede Gazeta entre os dias 6 e 9 de julho na área verde do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória.

Durante quatro dias, o festival vai reunir em um belo cenário, com vista para a Baía de Vitória, diversas atrações gastronômicas, expositores, aulas de culinária com chefs renomados, espaço kids e shows musicais.

ATRAÇÃO CONFIRMADA

A primeira atração confirmada para o palco do evento é o cantor, compositor, produtor e guitarrista Frejat, que promete um show recheado de hits do pop rock nacional.

Frejat é a primeira atração confirmada para o Fest Gastronomia Crédito: Leo Aversa/Divulgação

Com o objetivo de valorizar a pluralidade e a criatividade da gastronomia capixaba, o Fest Gastronomia vai trazer para o Estado um conceito inédito de integração e experimentação no setor.

Estarão reunidos no evento chefs, estudantes, profissionais de cozinha, especialistas, expositores de produtos culinários e bebidas, representantes de restaurantes e um público ávido por experiências com os sabores e saberes gastronômicos do Espírito Santo.