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Conheça seis cervejas brasileiras que são orgulho nacional

Na torcida pelo hexa do Brasil no Catar, reunimos rótulos artesanais que são verdadeiros gols de placa no universo cervejeiro

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 11:00

Publicado em 

02 dez 2022 às 11:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja artesanal e bandeira do Brasil
Lista reúne cervejas nacionais premiadas ou pioneiras em seus estilos Crédito: Shutterstock
Enquanto quem acompanha a Copa do Mundo presencialmente no Qatar sofre com o preço altíssimo da cerveja por lá, nós aqui temos brindado tranquilamente a cada gol que a Seleção faz em busca do hexa.
Para comemorar as vitórias até o momento e a classificação do Brasil para as oitavas de final, escalei um time com seis cervejas brasucas que merecem a camisa 10 por terem sido altamente premiadas ou por serem pioneiras em seus estilos. Veja abaixo:

01

Stannis Red Sönja (Santa Catarina)

Conheci essa cerveja in loco, em um pub da Stannis, durante uma viagem para Blumenau. Foi amor à primeira golada (principalmente do meu marido, que tem esse rótulo como referência do estilo do Brasil e é vidrado em Red Ale). Talvez ela seja mesmo pé-quente, porque foi eleita a melhor cerveja do mundo na categoria Pale Amber Ale no World Beer Awards deste ano. Com graduação alcoólica de 5%, a Red Sönja tem um aroma abiscoitado bem característico e final seco.

02

Bodebrown Perigosa Imperial IPA (Paraná)

A cerveja mais premiada do país e primeira Imperial IPA lançada por aqui, em 2010, não poderia ficar fora da lista. A Perigosa já levantou a taça de campeã nas principais competições de cervejas ao redor do mundo e agrada a qualquer fã de cervejas lupuladas. Com 9,2% de ABV, muito amargor e inconfundivelmente aromática, ela sempre é uma boa pedida. Nunca falta na minha cervejeira!

03

Leopoldina Belgian Tripel (Rio Grande do Sul)

A Leopoldina, cervejaria da Casa Valduga, produz cervejas incríveis e premiadas, mas a artilheira da vez é a Belgian Tripel, tricampeã no World Beer Awards "Country Winner" do seu estilo. Surpreendente e delicada, ela passa por repouso em barricas de carvalho francês e refermenta na garrafa com leveduras utilizadas em espumante. Tem notas de frutas secas e especiarias, com destaque para laranja e sementes de coentro.

04

DUM Petroleum (Paraná)

Quem bebe a Petroleum nunca esquece. Falo isso para todos a que apresento essa Cocoa Imperial Oatmeal Stout que carrega incríveis 12% de ABV e conta com adição de cacau belga. Perfeita para quem gosta de cervejas tostadas, intensas e com amargor presente, ela foi criada em 2010, sendo pioneira do estilo no país. A Petroleum tem corpo alto, denso e muito cremoso, bom aquecimento e 96 de IBU!

05

Wäls Dubbel (Minas Gerais)

A Wäls Dubbel é forte, escura, com álcool bastante presente e notas de uvas passas muito marcantes, exatamente como o estilo tradicional belga pede. Essa cerveja é um ícone no Brasil por conquistar nosso primeiro ouro no World Beer Cup de 2014. De lá para cá, muitos pódios e medalhas passaram a fazer parte das conquistas dessa cerveja, inclusive o ouro no World Beer Awards deste ano, em que levou como melhor Dubbel do mundo. Tem 7,5% de ABV e aroma cheio de especiarias.

06

Unika Catharina Sour Caju e Pitanga (Santa Catarina)

Temos a melhor do mundo no primeiro estilo brasileiro e ela é catarinense. A Unika levou o ouro e o título de melhor Catharina Sour do Mundo no World Beer Awards 2022, prata no Best Of Show categoria Comercial do Concurso Brasileiro de Cervejas, ouro na categoria geral do estilo no mesmo concurso, ouro na etapa nacional do World Beer Awards, outro ouro na Copa Mitad del Mundo e, para fechar, ouro na Copa Cervezas de América (etapa nacional). Vocês contaram certinho: a cerveja levou SEIS medalhas este ano, ela é hexa! Será um sinal? 

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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