Onde pedir petiscos e doces para acompanhar os jogos do Brasil

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SELEÇÃO DE TORTAS

A loja de congelados DeLana Gourmet oferece quatro combos promocionais de comidinhas para a Copa. Os kits incluem tortas salgadas, quiches e quibes e já vem com refrigerante grátis. O que contém torta de costela, torta de camarão e torta de frango sai por R$ 121,50. A casa trabalha com retirada em loja ou entrega programada. Os pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência. Rua Welington de Freitas, 250, Loja 3, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99989-8230.

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QUITUTES ÁRABES

A rotisseria Empório Bistut's criou uma caixa com diversos quitutes árabes para petiscar durante os jogos. A box Especial Copa vem com quibe cru (200g), homus (200g), coalhada (200g), quibe (18 unidades), esfihas (18 unidades) e também pão árabe, torradinha síria e palitinhos crocantes. Quanto: R$ 197. Pedidos pelo Whatsapp (27) 99291-2299 e entrega em Vitória, nos bairros Jardim Camburi, Mata da Praia, Jardim da Penha e Praia do Canto (taxa sob consulta). Rua Izaltino Arão Marques, 100, Loja 7, Mata da Praia, Vitória.

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MESA COMPLETA

Na Monte Líbano é possível encomendar kits completos com salgadinhos, tábua de frios, docinhos temáticos e bebida para grupos de dez pessoas (a partir de R$ 159). Entre as comidinhas há opções como pastel de guaraná, quibe frito, folhadinho de peito de peru com abacaxi, coxinha, empadinha de frango, pão delícia, miniquiche, brigadeiro e cupcake. Pedidos no site deliverymontelibano.com.br ou pessoalmente nas lojas da rede.

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CHOCOLATES EM CAMPO

A Chocolateria Brasil lançou uma linha de chocolates inspirada na Seleção Brasileira. Para adoçar a torcida pelo hexa, entram em campo Framboesa com Champanhe, Doce de leite com Pistache, Pistache com Fragola, Castanha-do-Brasil com Coco e Chocolate ao Leite com Limão (a partir de R$ 5 a unidade). Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. Delivery: Americanas.

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TORCIDA AÇUCARADA

A confeitaria sem glúten Dedo de Moça preparou o Kit Torcedor com doçuras estilizadas para a torcida canarinho. O combo é preparado apenas para os dias de jogos da Seleção e vem com 16 brigadeiros, quatro minicookies e oito macarons. Quanto: R$ 130. Encomendas até 24 horas antes das partidas. Rua Aleixo Netto, 780, Praia do Canto, Vitória. (27) 99775-1642.

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COMBO PERSONALIZÁVEL

Na Tanti Affetti, a pedida para os torcedores do Brasil é a caixa personalizável com pães, torradas e antepastos. Para montar a box, o cliente pode escolher quatro opções de pastas, quatro opções de pães/torradas, duas opções de salgadinhos fritos e uma opção premium, que inclui pasta de queijo de cabra e burrata. Quanto: R$ 239,90. Encomendas pelo Whatsapp (27) 99660-4899 ou pessoalmente no estabelecimento. Rua Desembargador Sampaio, 182, Praia do Canto, Vitória.

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DE QUIBE A BOLO CASEIRO