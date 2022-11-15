Que delícia!

Tábua de manteiga: receita é a nova tendência nas redes sociais

Viral do TikTok, a butter board é ideal para receber amigos em casa e uma bela ideia de petisco para assistir aos jogos da Copa
Evelize Calmon

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 06:00

Tábua de manteiga
Tábua de manteiga com tomatinhos, bacon e parmesão  Crédito: Piracanjuba/Divulgação
As tábuas de manteiga viralizaram no TikTok e agora são tendência quando o assunto é comida para servir em pequenas reuniões ou eventos.
Depois das grazing tables e das grazing boards, que viraram febre ao reunir embutidos, queijos, geleias, frutas e outras guloseimas para petiscar, as butter boards tomaram conta das redes, com a vantagem de serem mais práticas de montar, e, dependendo dos ingredientes escolhidos, mais baratas de fazer em casa.  
O perfil responsável por lançar essa moda foi o de Justine Doiron, acessado no TikTok como @justine_snacks. Nos vídeos de receita, ela ensina a substituir a velha conhecida tábua de frios por uma versão ainda mais bonita e apetitosa. Veja como Justine faz:  
@justine_snacks

I like this one idk I’m in a silly goofy butter mood

♬ original sound - speed songs
A seguir, sugerimos uma versão com menos ingredientes do que a mostrada no vídeo, mas ainda assim deliciosa. Você também pode usá-la como base para construir uma tábua com o que mais sua imaginação mandar.   

TÁBUA DE MANTEIGA COM TOMATE, BACON E ALHO ASSADO

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 200g de manteiga de boa qualidade sem sal (em temperatura ambiente)
  • 150g de bacon em tiras
  • 100g de tomate cereja
  • Ramos de tomilho a gosto
  • 2 colheres (sopa) de chimichurri
  • 1 cabeça de alho inteira
  • Flor de sal a gosto
  • Queijo parmesão ralado a gosto
  • Torradas ou pão quentinho para acompanhar
MODO DE PREPARO: 
  1. Enrole a cabeça de alho no papel alumínio e coloque na assadeira com os tomatinhos.
  2. Regue com azeite e coloque alguns ramos de tomilho. 
  3. Leve ao forno por 25 minutos a 180°C.
  4. Enquanto isso, grelhe o bacon em uma frigideira, até dourar.
  5. Com uma espátula, disponha a manteiga sobre a toda a tábua e tempere com chimichurri e flor de sal.
  6. Em seguida, coloque o alho, o bacon e os tomates cereja.
  7. Finalize com queijo parmesão e sirva com torradinhas ou pão de sua preferência.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

