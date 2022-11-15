Tábua de manteiga: receita é a nova tendência nas redes sociais

As tábuas de manteiga viralizaram no TikTok e agora são tendência quando o assunto é comida para servir em pequenas reuniões ou eventos.
Depois das grazing tables e das grazing boards, que viraram febre ao reunir embutidos, queijos, geleias, frutas e outras guloseimas para petiscar, as butter boards tomaram conta das redes, com a vantagem de serem mais práticas de montar, e, dependendo dos ingredientes escolhidos, mais baratas de fazer em casa.
O perfil responsável por lançar essa moda foi o de Justine Doiron, acessado no TikTok como @justine_snacks. Nos vídeos de receita, ela ensina a substituir a velha conhecida tábua de frios por uma versão ainda mais bonita e apetitosa. Veja como Justine faz:
A seguir, sugerimos uma versão com menos ingredientes do que a mostrada no vídeo, mas ainda assim deliciosa. Você também pode usá-la como base para construir uma tábua com o que mais sua imaginação mandar.
TÁBUA DE MANTEIGA COM TOMATE, BACON E ALHO ASSADO
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 200g de manteiga de boa qualidade sem sal (em temperatura ambiente)
- 150g de bacon em tiras
- 100g de tomate cereja
- Ramos de tomilho a gosto
- 2 colheres (sopa) de chimichurri
- 1 cabeça de alho inteira
- Flor de sal a gosto
- Queijo parmesão ralado a gosto
- Torradas ou pão quentinho para acompanhar
MODO DE PREPARO:
- Enrole a cabeça de alho no papel alumínio e coloque na assadeira com os tomatinhos.
- Regue com azeite e coloque alguns ramos de tomilho.
- Leve ao forno por 25 minutos a 180°C.
- Enquanto isso, grelhe o bacon em uma frigideira, até dourar.
- Com uma espátula, disponha a manteiga sobre a toda a tábua e tempere com chimichurri e flor de sal.
- Em seguida, coloque o alho, o bacon e os tomates cereja.
- Finalize com queijo parmesão e sirva com torradinhas ou pão de sua preferência.
Fonte: Piracanjuba.