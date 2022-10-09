Bolinho de milho com queijo temperado: receita para petiscar

Bata o milho verde, o leite integral, o creme de leite, a cebola e o alho no liquidificador.

Leve a mistura a uma panela e deixe aquecer em fogo médio.



Quando levantar fervura, adicione a farinha de trigo e mexa até ficar homogêneo.



Tempere com a pimenta e mexa até atingir o ponto - quando a massa começar desgrudar do fundo da panela.



Deixe a massa esfriar e faça os bolinhos, recheando cada um com os cubos de queijo temperados com salsinha picada.



Para empanar: em uma vasilha pequena, misture a água e o amido de milho.



Passe os bolinhos primeiro na mistura de água e amido de milho e em seguida na farinha de rosca.

