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Irresistível

Bolinho de milho com queijo temperado: receita para petiscar

Ideal para acompanhar cerveja, petisco fica pronto em 60 minutos e é uma pedida deliciosa para botecar em casa no fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 02:00

Bolinhos de milho com queijo minas padrão
Bolinhos de milho dourados e crocantes: dica para o fim de semana  Crédito: Piracanjuba/Divulgação
Bolinho de milho recheado com queijo minas temperado. Só de ler, dá água na boca, né? Então, confira a seguir o passo a passo da receita e prepare esse petisco irresistível.
Ideal para acompanhar uma cervejinha, o bolinho de milho traz um quê de caipira. Um dos segredos é temperar o queijo com salsinha, e fritar em óleo bem quente. 

BOLINHO DE MILHO COM QUEIJO MINAS

Rendimento: 10 porções, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio 
INGREDIENTES: 
  • 200g de milho verde
  • 1 xícara e meia de leite integral 
  • 2 colheres (sopa) de creme de leite 
  • ½ cebola picada
  • 1 alho picado
  • 1 e ½ xícara de farinha de trigo
  • Sal refinado a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 1 xícara de queijo minas padrão cortado em cubos
  • 1 colher (chá) de salsinha picada
  • Empanamento:
  • 1 xícara de água
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • 1 xícara de farinha de rosca
  • Óleo vegetal para fritar
MODO DE PREPARO:
  1. Bata o milho verde, o leite integral, o creme de leite, a cebola e o alho no liquidificador.
  2. Leve a mistura a uma panela e deixe aquecer em fogo médio.
  3. Quando levantar fervura, adicione a farinha de trigo e mexa até ficar homogêneo.
  4. Tempere com a pimenta e mexa até atingir o ponto - quando a massa começar desgrudar do fundo da panela.
  5. Deixe a massa esfriar e faça os bolinhos, recheando cada um com os cubos de queijo temperados com salsinha picada.
  6. Para empanar: em uma vasilha pequena, misture a água e o amido de milho.
  7. Passe os bolinhos primeiro na mistura de água e amido de milho e em seguida na farinha de rosca.
  8. Frite os bolinhos em óleo vegetal quente até dourarem. Escorra o excesso de óleo e sirva quente.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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