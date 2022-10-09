Bolinho de milho com queijo temperado: receita para petiscar

Bolinho de milho recheado com queijo minas temperado. Só de ler, dá água na boca, né? Então, confira a seguir o passo a passo da receita e prepare esse petisco irresistível.
Ideal para acompanhar uma cervejinha, o bolinho de milho traz um quê de caipira. Um dos segredos é temperar o queijo com salsinha, e fritar em óleo bem quente.
BOLINHO DE MILHO COM QUEIJO MINAS
Rendimento: 10 porções, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 200g de milho verde
- 1 xícara e meia de leite integral
- 2 colheres (sopa) de creme de leite
- ½ cebola picada
- 1 alho picado
- 1 e ½ xícara de farinha de trigo
- Sal refinado a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- 1 xícara de queijo minas padrão cortado em cubos
- 1 colher (chá) de salsinha picada
- Empanamento:
- 1 xícara de água
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 1 xícara de farinha de rosca
- Óleo vegetal para fritar
MODO DE PREPARO:
- Bata o milho verde, o leite integral, o creme de leite, a cebola e o alho no liquidificador.
- Leve a mistura a uma panela e deixe aquecer em fogo médio.
- Quando levantar fervura, adicione a farinha de trigo e mexa até ficar homogêneo.
- Tempere com a pimenta e mexa até atingir o ponto - quando a massa começar desgrudar do fundo da panela.
- Deixe a massa esfriar e faça os bolinhos, recheando cada um com os cubos de queijo temperados com salsinha picada.
- Para empanar: em uma vasilha pequena, misture a água e o amido de milho.
- Passe os bolinhos primeiro na mistura de água e amido de milho e em seguida na farinha de rosca.
- Frite os bolinhos em óleo vegetal quente até dourarem. Escorra o excesso de óleo e sirva quente.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.