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Descubra como preparar bolinhas de queijo na air fryer

Quer uma receita de petisco viciante, fácil e rápido de fazer, sem deixar sua cozinha toda engordurada? Aposte nessa dica do HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 02:00

Bolinhas de queijo feitas na air fryer
Bolinhas de queijo feitas na air fryer Crédito: Tirolez/Divulgação
Petiscos recheados com queijo são especialmente tentadores, e nada como uma friturinha para acompanhar a cerveja gelada do happy hour, concorda? Se a sua ideia é fazer algo em casa, mas sem engordurar a cozinha, a air fryer é uma aliada perfeita.
Então, prepare a sua fritadeira sem óleo para uma receita imperdível e superprática: bolinhas de queijo! Douradas, crocantes e deliciosamente recheadas, elas ficam prontas em 20 minutos. 

BOLINHAS DE QUEIJO NA AIR FRYER

Rendimento: 20 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 1 ½ xícara (chá) de amido de milho
  • 1 gema
  • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso 
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal 
  • 1 colher (chá) fermento
  • 1 pitada de sal
  • ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino
  • 2 xícaras (chá) de queijo do reino cortado em cubos para rechear

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes, exceto os cubinhos de queijo do reino. 
  2. Faça bolinhas, recheie cada uma delas com cubinhos do queijo e feche bem.
  3. Aqueça sua fritadeira por 10 minutos a 200ºC e em seguida coloque as bolinhas de queijo. 
  4. Asse por cinco minutos e sirva imediatamente, enquanto o queijo por dentro ainda está quente.
  5. Se não couberem todas as bolinhas na air fryer de uma vez, vá assando aos poucos.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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