Descubra como preparar bolinhas de queijo na air fryer

Petiscos recheados com queijo são especialmente tentadores, e nada como uma friturinha para acompanhar a cerveja gelada do happy hour, concorda? Se a sua ideia é fazer algo em casa, mas sem engordurar a cozinha, a air fryer é uma aliada perfeita.
Então, prepare a sua fritadeira sem óleo para uma receita imperdível e superprática: bolinhas de queijo! Douradas, crocantes e deliciosamente recheadas, elas ficam prontas em 20 minutos.
BOLINHAS DE QUEIJO NA AIR FRYER
Rendimento: 20 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 ½ xícara (chá) de amido de milho
- 1 gema
- 1 xícara (chá) de requeijão cremoso
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- 1 colher (chá) fermento
- 1 pitada de sal
- ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino
- 2 xícaras (chá) de queijo do reino cortado em cubos para rechear
Modo de preparo:
- Em uma tigela, misture todos os ingredientes, exceto os cubinhos de queijo do reino.
- Faça bolinhas, recheie cada uma delas com cubinhos do queijo e feche bem.
- Aqueça sua fritadeira por 10 minutos a 200ºC e em seguida coloque as bolinhas de queijo.
- Asse por cinco minutos e sirva imediatamente, enquanto o queijo por dentro ainda está quente.
- Se não couberem todas as bolinhas na air fryer de uma vez, vá assando aos poucos.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.