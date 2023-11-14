Receita de sorvetão caseiro é dica para se refrescar no calor

O sorvetão caseiro é uma receita prática que agrada a todo mundo e combina com nosso clima tropical. E nesse calorão que tem feito, ele é uma opção bem refrescante de sobremesa.
Para preparar o sorvetão, você vai precisar basicamente de leite condensado, creme de leite, leite e chocolate. O ideal é usar uma forma redonda de furo central, daquelas para pudim.
Aprenda a seguir, passo a passo, como fazer um delicioso sorvetão.
SORVETÃO
INGREDIENTES:
- 250g de chocolate meio amargo derretido
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 1/2 caixinha de creme de leite (300g)
- 100ml de leite semidesnatado
- 1 xícara de leite em pó
- 10g de gelatina incolor dissolvida em 3 colheres (sopa) de água
- 40g de chocolate granulado (opcional)
Derreta o chocolate meio amargo e em seguida misture meia caixinha de creme de leite (100g).
Unte uma forma de bolo (com furo central) com óleo e deposite essa mistura de chocolate com creme de leite no fundo dela. Em seguida, leve ao freezer ou congelador.
Enquanto isso, polvilhe a gelatina incolor na água e leve ao micro-ondas para derreter.
Em uma batedeira, junte o leite condensado, uma caixa de creme de leite, o leite em pó, o leite semidesnatado e a gelatina já dissolvida. Bata esses ingredientes por cinco minutos.
Despeje a mistura sobre a cobertura de chocolate pré-resfriada e mexa delicadamente. Leve de novo ao freezer/congelador e deixe refrigerar por pelo menos seis horas antes de servir.
