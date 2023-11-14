Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fácil de fazer

Receita de sorvetão caseiro é dica para se refrescar no calor

Para preparar a sobremesa, você vai precisar basicamente de leite condensado, creme de leite, leite e chocolate meio amargo
Evelize Calmon

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 13:27

Sorvetão caseiro
Sorvetão é uma receita caseira cremosa e refrescante  Crédito: Divulgação
O sorvetão caseiro é uma receita prática que agrada a todo mundo e combina com nosso clima tropical. E nesse calorão que tem feito, ele é uma opção bem refrescante de sobremesa. 
Para preparar o sorvetão, você vai precisar basicamente de leite condensado, creme de leite, leite e chocolate. O ideal é usar uma forma redonda de furo central, daquelas para pudim.
Aprenda a seguir, passo a passo, como fazer um delicioso sorvetão. 

SORVETÃO

INGREDIENTES:
  • 250g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • 1 1/2 caixinha de creme de leite (300g)
  • 100ml de leite semidesnatado 
  • 1 xícara de leite em pó
  • 10g de gelatina incolor dissolvida em 3 colheres (sopa) de água
  • 40g de chocolate granulado (opcional)
Derreta o chocolate meio amargo e em seguida misture meia caixinha de creme de leite (100g). 
Unte uma forma de bolo (com furo central) com óleo e deposite essa mistura de chocolate com creme de leite no fundo dela. Em seguida, leve ao freezer ou congelador.
Enquanto isso, polvilhe a gelatina incolor na água e leve ao micro-ondas para derreter.
Em uma batedeira, junte o leite condensado, uma caixa de creme de leite, o leite em pó, o leite semidesnatado e a gelatina já dissolvida. Bata esses ingredientes por cinco minutos.
Despeje a mistura sobre a cobertura de chocolate pré-resfriada e mexa delicadamente. Leve de novo ao freezer/congelador e deixe refrigerar por pelo menos seis horas antes de servir.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Crumble de frutas vermelhas é uma sobremesa fácil com sorvete

Como fazer sorvete sem lactose com banana, manga e maracujá

Veja receita de sorvete de doce de leite para o fim de semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados