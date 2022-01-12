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Cremosão

Como fazer sorvete sem lactose com banana, manga e maracujá

A receita dessa sobremesa saudável contém frutas congeladas e leite vegetal, mas também dá certo se for feita com leite de vaca
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 10:00

Sorvete caseiro de frutas
Sorvete pode ser feito com leite vegetal ou de vaca Crédito: Jasmina81
Quando bate a vontade de tomar sorvete, pouca gente pensa em fazer em casa. É claro que em uma sorveteria ou gelateria a textura do geladinho não se compara, mas dá para chegar perto da cremosidade e de um jeito bastante saudável, usando no preparo apenas alimentos de origem vegetal. Quer ver só?

SORVETE CASEIRO DE BANANA, MANGA E MARACUJÁ

INGREDIENTES (porção individual):
  • 2 bananas congeladas (prata ou nanica)
  • 1 xícara de manga congelada picada
  • 1 maracujá
  • 1 xícara de leite de amêndoas, de castanha de caju ou de coco (se preferir, use leite integral de vaca)
MODO DE PREPARO:
  1. Bata no liquidificador a polpa de 1 maracujá com meia xícara de leite. 
  2. Bata bem e em seguida coe com uma peneira.
  3. Leve o líquido novamente ao liquidificador e acrescente as bananas, a manga e o restante do leite. Bata até obter a consistência cremosa de sorvete e está pronto.
Fonte: Regina Costa/Cruzeiro do Sul. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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