Como fazer sorvete sem lactose com banana, manga e maracujá

Quando bate a vontade de tomar sorvete, pouca gente pensa em fazer em casa. É claro que em uma sorveteria ou gelateria a textura do geladinho não se compara, mas dá para chegar perto da cremosidade e de um jeito bastante saudável, usando no preparo apenas alimentos de origem vegetal. Quer ver só?
SORVETE CASEIRO DE BANANA, MANGA E MARACUJÁ
INGREDIENTES (porção individual):
- 2 bananas congeladas (prata ou nanica)
- 1 xícara de manga congelada picada
- 1 maracujá
- 1 xícara de leite de amêndoas, de castanha de caju ou de coco (se preferir, use leite integral de vaca)
MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador a polpa de 1 maracujá com meia xícara de leite.
- Bata bem e em seguida coe com uma peneira.
- Leve o líquido novamente ao liquidificador e acrescente as bananas, a manga e o restante do leite. Bata até obter a consistência cremosa de sorvete e está pronto.
Fonte: Regina Costa/Cruzeiro do Sul. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.