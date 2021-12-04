Ceviche de melancia é uma pedida refrescante para dias quentes

Feito tradicionalmente com pescado marinado em caldo à base de frutas cítricas, o ceviche, ícone peruano, também tem versões inusitadas, como todo grande clássico da culinária. Uma delas é o ceviche de melancia, que além de refrescante e perfeito para dias de calor intenso, é ideal para veganos e adeptos da alimentação plant-based.