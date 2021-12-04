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Ceviche de melancia é uma pedida refrescante para dias quentes

A receita, 100% vegetal, é uma sugestão do youtuber Glauber Britto inspirada nas cores e nos sabores típicos da primavera
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 02:00

Ceviche de melancia
Ceviche de melancia é temperado com coentro e cebola roxa Crédito: Arthur Bellini
Feito tradicionalmente com pescado marinado em caldo à base de frutas cítricas, o ceviche, ícone peruano, também tem versões inusitadas, como todo grande clássico da culinária. Uma delas é o ceviche de melancia, que além de refrescante e perfeito para dias de calor intenso, é ideal para veganos e adeptos da alimentação plant-based.   
Veja a seguir uma receita do youtuber Glauber Britto, do canal "Champagne com Dendê", e inove servindo uma combinação surpreendente e pra lá de saborosa.

CEVICHE DE MELANCIA

INGREDIENTES:
  • 400g de melancia cortada em cubos
  • 2 tomates em cubos pequenos
  • 1 cebola roxa cortada em tiras
  • Caldo de 2 limões
  • Caldo de 1 laranja
  • 1 pimenta dedo-de-moça
  • 2 colheres (sopa) de gengibre ralado
  • Coentro picado a gosto 
  • Pimenta-do-reino e sal a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Corte os tomates em cubos pequenos, corte a cebola em tiras finas e corte a pimenta também em pedaços bem pequenos. 
  2. Coloque tudo em um recipiente e em seguida esprema uma laranja e os dois limões. 
  3. Acrescente o gengibre ralado e, por último, corte a melancia em cubos pequenos. Adicione a fruta à mistura. 
  4. Tempere com sal e pimenta-do-reino e regue com azeite de oliva.
Fonte: Glauber Britto, do canal Champagne com Dendê. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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