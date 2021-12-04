Ceviche de melancia é uma pedida refrescante para dias quentes

Feito tradicionalmente com pescado marinado em caldo à base de frutas cítricas, o ceviche, ícone peruano, também tem versões inusitadas, como todo grande clássico da culinária. Uma delas é o ceviche de melancia, que além de refrescante e perfeito para dias de calor intenso, é ideal para veganos e adeptos da alimentação plant-based.
Veja a seguir uma receita do youtuber Glauber Britto, do canal "Champagne com Dendê", e inove servindo uma combinação surpreendente e pra lá de saborosa.
CEVICHE DE MELANCIA
INGREDIENTES:
- 400g de melancia cortada em cubos
- 2 tomates em cubos pequenos
- 1 cebola roxa cortada em tiras
- Caldo de 2 limões
- Caldo de 1 laranja
- 1 pimenta dedo-de-moça
- 2 colheres (sopa) de gengibre ralado
- Coentro picado a gosto
- Pimenta-do-reino e sal a gosto
MODO DE PREPARO:
- Corte os tomates em cubos pequenos, corte a cebola em tiras finas e corte a pimenta também em pedaços bem pequenos.
- Coloque tudo em um recipiente e em seguida esprema uma laranja e os dois limões.
- Acrescente o gengibre ralado e, por último, corte a melancia em cubos pequenos. Adicione a fruta à mistura.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino e regue com azeite de oliva.
Fonte: Glauber Britto, do canal Champagne com Dendê. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.