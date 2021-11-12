Biscoito de arroz é uma delícia! Veja receita de Ana Maria Braga

Uma das receitas que mais bombaram na internet esta semana foi a de um biscoitinho de arroz, ensinada por Ana Maria Braga no programa "Mais Você". Prático, barato e viciante, ele é feito apenas com arroz, sal, óleo, polvilho e água, e requer 25 minutos de forno, em média, para assar. Ficou a fim de fazer? Acompanhe o passo-a-passo:
BISCOITO DE ARROZ
- INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) ou 200g de arroz cozido
- 3 colheres (sopa) ou 45ml de água
- 1 xícara de chá ou 100g de polvilho doce
- Um quarto de xícara de chá ou 40g de polvilho azedo
- Meia xícara de chá ou 50g de queijo parmesão ralado no ralo fino
- Sal a gosto
- Um terço de xícara de chá e 1 colher (sopa) ou 100ml de água
- 2 colheres (sopa) ou 30ml de óleo de canola ou girassol
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela (fogo alto), coloque o arroz cozido, 3 colheres de sopa de água e aqueça bem. Transfira para um processador e bata até formar um purê.
- Em uma tigela, coloque esse purê de arroz cozido e adicione o polvilho doce, o polvilho azedo, o queijo parmesão ralado e sal. Misture bem com as mãos até formar uma farofa. Reserve.
- Em uma panela (fogo alto), coloque 100ml de água e o óleo de canola ou de girassol (30ml) e ferva.
- Apague o fogo e despeje a água fervente com óleo, aos poucos, na tigela com a farofa, mexendo sempre até formar uma massa homogênea.
- Faça pequenas bolinhas com essa massa, coloque em uma assadeira, pressione levemente com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180º C por 25 minutos. Retire do forno e sirva.
Fonte: Receitas.globo.com.