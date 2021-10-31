Lavar o arroz antes de cozinhar é certo ou errado?

O arroz é um dos alimentos mais tradicionais na mesa do brasileiro, e por ser uma comida tão presente nas refeições, o modo de preparo varia de pessoa para pessoa, conforme o gosto. Tem arroz soltinho, no estilo paulista, carreteiro e até de mariscos. Seja qual for a preferência, um ponto costuma ser motivo de dúvida: é necessário lavar o arroz antes de cozinhar?

Antes de responder à pergunta, é preciso desmistificar um argumento bastante comum sobre esse procedimento: de que o arroz perde os nutrientes importantes quando é lavado. A professora de Nutrição e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Maria Del Carmen Bisi Molina, explica que isso se trata de um mito.

O arroz perde nutrientes quando é lavado? Crédito: Shutterstock

“Sabemos que se perde mais no refinamento do arroz do que em uma lavada de um minuto. Nesse processo, perde-se fibra, por exemplo, o que não ocorre no arroz integral”, destacou Molina.

De acordo com a professora, as pessoas se habituaram a lavar o arroz por uma prática de antigamente. “É uma prática adquirida. As pessoas faziam isso por causa do pó de amido, que deixa o grão mais grudento. Mas hoje tem arroz muito bom no mercado”, ressaltou.

CARBOIDRATOS

Maria Del Carmen diz que o arroz branco é rico principalmente em vitamina B1 e carboidratos. E que nunca há perda de nutrientes em uma lavada rápida, sendo assim, opção de quem está à frente da cozinha.