Lavar o arroz antes de cozinhar é certo ou errado?

O arroz é um dos alimentos mais tradicionais na mesa do brasileiro, e por ser uma comida tão presente nas refeições, o modo de preparo varia de pessoa para pessoa, conforme o gosto. Tem arroz soltinho, no estilo paulista, carreteiro e até de mariscos. Seja qual for a preferência, um ponto costuma ser motivo de dúvida: é necessário lavar o arroz antes de cozinhar?
Antes de responder à pergunta, é preciso desmistificar um argumento bastante comum sobre esse procedimento: de que o arroz perde os nutrientes importantes quando é lavado. A professora de Nutrição e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Maria Del Carmen Bisi Molina, explica que isso se trata de um mito.
“Sabemos que se perde mais no refinamento do arroz do que em uma lavada de um minuto. Nesse processo, perde-se fibra, por exemplo, o que não ocorre no arroz integral”, destacou Molina.
De acordo com a professora, as pessoas se habituaram a lavar o arroz por uma prática de antigamente. “É uma prática adquirida. As pessoas faziam isso por causa do pó de amido, que deixa o grão mais grudento. Mas hoje tem arroz muito bom no mercado”, ressaltou.
CARBOIDRATOS
Maria Del Carmen diz que o arroz branco é rico principalmente em vitamina B1 e carboidratos. E que nunca há perda de nutrientes em uma lavada rápida, sendo assim, opção de quem está à frente da cozinha.
“Cada um faz o que quer, fica a gosto de cada um. Mas não se pode dizer que a lavada faz perder nutrientes. Quando colocamos verduras na solução de água com hipoclorito por 15 minutos nutrientes são perdidos? Não. Então, é o mesmo argumento”, finalizou a professora.