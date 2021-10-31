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Culinária

Lavar o arroz antes de cozinhar é certo ou errado?

No Dia Mundial do Arroz, 31 de outubro, fomos buscar a resposta para uma dúvida ainda recorrente no dia a dia dos cozinheiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 08:15

O arroz é um dos alimentos mais tradicionais na mesa do brasileiro, e por ser uma comida tão presente nas refeições, o modo de preparo varia de pessoa para pessoa, conforme o gosto. Tem arroz soltinho, no estilo paulista, carreteiro e até de mariscos. Seja qual for a preferência, um ponto costuma ser motivo de dúvida: é necessário lavar o arroz antes de cozinhar?
Antes de responder à pergunta, é preciso desmistificar um argumento bastante comum sobre esse procedimento: de que o arroz perde os nutrientes importantes quando é lavado. A professora de Nutrição e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Maria Del Carmen Bisi Molina, explica que isso se trata de um mito.
Mulher lavando arroz
O arroz perde nutrientes quando é lavado? Crédito: Shutterstock
“Sabemos que se perde mais no refinamento do arroz do que em uma lavada de um minuto. Nesse processo, perde-se fibra, por exemplo, o que não ocorre no arroz integral”, destacou Molina. 
De acordo com a professora, as pessoas se habituaram a lavar o arroz por uma prática de antigamente. “É uma prática adquirida. As pessoas faziam isso por causa do pó de amido, que deixa o grão mais grudento. Mas hoje tem arroz muito bom no mercado”, ressaltou.

CARBOIDRATOS

Maria Del Carmen diz que o arroz branco é rico principalmente em vitamina B1 e carboidratos. E que nunca há perda de nutrientes em uma lavada rápida, sendo assim, opção de quem está à frente da cozinha. 
“Cada um faz o que quer, fica a gosto de cada um. Mas não se pode dizer que a lavada faz perder nutrientes. Quando colocamos verduras na solução de água com hipoclorito por 15 minutos nutrientes são perdidos? Não. Então, é o mesmo argumento”, finalizou a professora.

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