Saiba como fazer yakisoba de frango na panela de pressão

Quando o assunto é panela de pressão, pensamos sempre em feijão, sopa, galinhada ou em uma bela carne ensopada. Mas há uma infinidade de receitas saborosas que também podem ser feitas nesse utensílio. Uma delas é o yakisoba, que fica pronto em menos de 20 minutos. Quer saber como fazer? Confira abaixo.