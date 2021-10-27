Saiba como fazer yakisoba de frango na panela de pressão

Quando o assunto é panela de pressão, pensamos sempre em feijão, sopa, galinhada ou em uma bela carne ensopada. Mas há uma infinidade de receitas saborosas que também podem ser feitas nesse utensílio. Uma delas é o yakisoba, que fica pronto em menos de 20 minutos. Quer saber como fazer? Confira abaixo.
YAKISOBA DE FRANGO NA PANELA DE PRESSÃO
INGREDIENTES:
- 1 peito de frango cortado em cubos grandes
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos grandes
- 1 cenoura descascada e fatiada
- 1 cebola cortada em cubos grandes
- 200g de macarrão para yakisoba
- 1/2 xícara de molho shoyu
- Gengibre ralado - opcional
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
- Misture todos os ingredientes na panela de pressão, menos o macarrão.
- Adicione água até cobrir o conteúdo
- Tampe a panela e leve ao fogo alto, e assim que começar o barulhinho, conte 10 minutos e desligue.
- Retire a pressão com cuidado, junte o macarrão e leve ao fogo novamente, desta vez com a panela destampada.
- Quando o macarrão estiver cozido, apague o fogo e sirva em seguida.
Fonte: Brinox. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.