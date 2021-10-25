É massa: 8 receitas e pratos para curtir no Dia do Macarrão

Espaguete, talharim, fusilli, penne, linguine, ravióli, lasanha...são inúmeros os formatos, os tamanhos e as possibilidades para se deliciar com um bom prato de massa. E que tal aproveitar o Dia do Macarrão, 25 de outubro, para celebrar esse alimento tão querido no mundo inteiro?
Separamos abaixo cinco receitas super práticas e saborosas que cabem no bolso e também três sugestões imperdíveis para pedir nos restaurantes da Grande Vitória. A lista dá água na boca! Confira.
CARBONARA À MINEIRA
INGREDIENTES:
- ½ xícara (chá) de pancetta picada
- 2,5 litros de água
- 1 colher (chá) de sal para o cozimento da massa
- 1/2 pacote de macarrão de sêmola tipo espaguete 8 (500g)
- 2 ovos
- 1 caixinha de creme de leite
- Pimenta-do-reino a gosto
- 1 xícara (chá) de queijo meia cura ralado
- Azeite
MODO DE PREPARO:
- Regue a frigideira com azeite e em seguida junte a pancetta picada em cubinhos. Deixe fritar.
- Coloque em uma panela a água, 1 colher (chá) de sal e deixe ferver. Junte o macarrão e deixe cozinhar conforme as instruções da embalagem. Escorra e leve à frigideira.
- Em um bowl, misture os ovos com o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte ao macarrão cozido mexendo sempre.
- Acrescente o queijo meia cura ralado e misture.
ESPAGUETE COM LEGUMES GRELHADOS (vegetariano)
INGREDIENTES:
- 500g de espaguete
- 1 abobrinha italiana
- 1 pimentão vermelho
- 1 cebola
- ½ cenoura
- 100g de tomatinhos cereja
- 1 berinjela
- 1 dente de alho
- 1 ramo de alecrim fresco
- 1 ramo de tomilho fresco
- Parmesão ralado
- 30ml de azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino preta a gosto
MODO DE PREPARO:
- Corte os legumes em filetes finos e os tomatinhos ao meio.
- Triture o alho juntamente com as folhas do alecrim e do tomilho.
- Aqueça uma frigideira antiaderente, acrescente um pouco de azeite e doure os legumes separadamente de forma que fiquem ainda crocantes. Na medida em que for grelhando, acrescente sal, pimenta-do-reino e parte do alho triturado com ervas.
- Cozinhe a massa em abundante água salgada por até dois minutos antes do tempo indicado na embalagem. Escorra.
- Acrescente o espaguete em uma frigideira antiaderente com todos os legumes grelhados previamente e duas conchas da água do cozimento da massa.
- Cozinhe por mais dois minutos mexendo, vigorosamente.
- Finalize com um fio de azeite e sirva imediatamente.
DO PETISCO À JANTA: 3 RECEITAS VAPT-VUPT
3 PRATOS PARA PROVAR NOS RESTAURANTES
PARA PEDIR EM CASA
Penne, linguiça artesanal defumada puxada na manteiga, brócolis e parmesão: o Sausage & Broccoli é opção para almoço ou jantar no bistrô do Empório Joaquim, no Day by Day. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
No Oriundi, o espaguete com pesto genovês e tomate fresco é um belo acompanhamento para o badejo grelhado com azeite de ervas e raspas de limão siciliano. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.
Em cartaz no delivery do Outback, o Toowoomba Mac’n cheese é feito com massa caracolino, creme de queijos, molho Alfredo, champignons com ervas finas, camarões, crumble de croûtons e salsinha. Pedidos: iFood.