É massa: 8 receitas e pratos para curtir no Dia do Macarrão

Corte os legumes em filetes finos e os tomatinhos ao meio.

Triture o alho juntamente com as folhas do alecrim e do tomilho.



Aqueça uma frigideira antiaderente, acrescente um pouco de azeite e doure os legumes separadamente de forma que fiquem ainda crocantes. Na medida em que for grelhando, acrescente sal, pimenta-do-reino e parte do alho triturado com ervas.



Cozinhe a massa em abundante água salgada por até dois minutos antes do tempo indicado na embalagem. Escorra.



Acrescente o espaguete em uma frigideira antiaderente com todos os legumes grelhados previamente e duas conchas da água do cozimento da massa.

Cozinhe por mais dois minutos mexendo, vigorosamente.