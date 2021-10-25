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É massa: 8 receitas e pratos para curtir no Dia do Macarrão

Fusilli crocante, carbonara à mineira e mac 'n' cheese com camarão estão na lista saborosa que o HZ preparou para a data
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 02:00

Carbonara à moda mineira
Em vez de pecorino, o Carbonara à Mineira leva queijo meia cura Crédito: Galo/Divulgação
Espaguete, talharim, fusilli, penne, linguine, ravióli, lasanha...são inúmeros os formatos, os tamanhos e as possibilidades para se deliciar com um bom prato de massa. E que tal aproveitar o Dia do Macarrão, 25 de outubro, para celebrar esse alimento tão querido no mundo inteiro? 
Separamos abaixo cinco receitas super práticas e saborosas que cabem no bolso e também três sugestões imperdíveis para pedir nos restaurantes da Grande Vitória. A lista dá água na boca! Confira.  

CARBONARA À MINEIRA

INGREDIENTES: 
  •  ½ xícara (chá) de pancetta picada 
  • 2,5 litros de água 
  • 1 colher (chá) de sal para o cozimento da massa 
  • 1/2 pacote de macarrão de sêmola tipo espaguete 8 (500g)
  • 2 ovos 
  • 1 caixinha de creme de leite 
  • Pimenta-do-reino a gosto 
  • 1 xícara (chá) de queijo meia cura ralado
  • Azeite  
MODO DE PREPARO: 
  1. Regue a frigideira com azeite e em seguida junte a pancetta picada em cubinhos. Deixe fritar. 
  2. Coloque em uma panela a água, 1 colher (chá) de sal e deixe ferver. Junte o macarrão e deixe cozinhar conforme as instruções da embalagem. Escorra e leve à frigideira.
  3.  Em um bowl, misture os ovos com o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte ao macarrão cozido mexendo sempre. 
  4. Acrescente o queijo meia cura ralado e misture. 
Fonte: Galo.

ESPAGUETE COM LEGUMES GRELHADOS (vegetariano)

Espaguete com legumes
Espaguete com legumes: opção vegetariana para o Dia do Macarrão Crédito: Barilla/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 500g de espaguete
  • 1 abobrinha italiana
  • 1 pimentão vermelho
  • 1 cebola
  • ½ cenoura
  • 100g de tomatinhos cereja
  • 1 berinjela
  • 1 dente de alho
  • 1 ramo de alecrim fresco
  • 1 ramo de tomilho fresco
  • Parmesão ralado
  • 30ml de azeite de oliva extravirgem
  • Sal e pimenta-do-reino preta a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Corte os legumes em filetes finos e os tomatinhos ao meio.
  2. Triture o alho juntamente com as folhas do alecrim e do tomilho.
  3. Aqueça uma frigideira antiaderente, acrescente um pouco de azeite e doure os legumes separadamente de forma que fiquem ainda crocantes. Na medida em que for grelhando, acrescente sal, pimenta-do-reino e parte do alho triturado com ervas.
  4. Cozinhe a massa em abundante água salgada por até dois minutos antes do tempo indicado na embalagem. Escorra.
  5. Acrescente o espaguete em uma frigideira antiaderente com todos os legumes grelhados previamente e duas conchas da água do cozimento da massa. 
  6. Cozinhe por mais dois minutos mexendo, vigorosamente. 
  7. Finalize com um fio de azeite e sirva imediatamente.
Fonte: Galo.

DO PETISCO À JANTA: 3 RECEITAS VAPT-VUPT 

3 PRATOS PARA PROVAR NOS RESTAURANTES

PARA PEDIR EM CASA

Penne, linguiça artesanal defumada puxada na manteiga, brócolis e parmesão: o Sausage & Broccoli é opção para almoço ou jantar no bistrô do Empório Joaquim, no Day by Day. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
No Oriundi, o espaguete com pesto genovês e tomate fresco é um belo acompanhamento para o badejo grelhado com azeite de ervas e raspas de limão siciliano. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.
Em cartaz no delivery do Outback, o Toowoomba Mac’n cheese é feito com massa caracolino, creme de queijos, molho Alfredo, champignons com ervas finas, camarões, crumble de croûtons e salsinha. Pedidos: iFood.

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