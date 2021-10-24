Veja como preparar um saboroso yakisoba de frango com legumes

Em um recipiente, acrescente o frango, o sal, a pimenta-do-reino, o óleo de gergelim, 1 colher (sopa) de molho de soja, 1 colher (sopa) de saquê e polvilhe 1 colher (chá) do amido de milho.

Misture bem, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.



Em uma frigideira grande, aqueça meia colher (sopa) de óleo e frite bem as tiras de frango. Retire e reserve.



Na mesma frigideira, aqueça o restante do óleo e refogue rapidamente a cenoura, o pimentão, a cebola e a acelga.



Adicione o brócolis, a couve-flor, o frango reservado e junte o restante do molho de soja e do saquê.



Junte o açúcar, o caldo e o amido de milho restante dissolvidos em 2 xícaras (chá) de água fervente.



Misture e deixe ferver até encorpar o caldo.