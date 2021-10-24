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Macarrão oriental

Veja como preparar um saboroso yakisoba de frango com legumes

O prato é uma criação japonesa que os capixabas consomem muito em feirinhas e restaurantes, mas é simples de fazer em casa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:15

O yakisoba é uma criação japonesa
O yakisoba é uma criação japonesa Crédito: Divulgação/Nestlé
Inspirados pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, vamos sugerir uma receita de origem japonesa (embora muitos pensem ser chinesa) que também faz sucesso em barraquinhas de feira, como a de sexta à noite em Jardim da Penha, Vitória, e em vários outros pontos do Estado.
É o yakisoba de frango com legumes, super tradicional e saboroso para servir em casa, para a família ou recebendo amigos. Curtiu essa ideia? Então, vamos ao passo-a-passo:

YAKISOBA DE FRANGO COM LEGUMES

INGREDIENTES:
  • 300g de filé de frango cortado em tiras médias
  • Meia colher (sopa) de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino
  • 1 colher (sopa) de óleo de gergelim
  • 3 colheres (sopa) de molho de soja shoyu
  • 3 colheres (sopa) de saquê
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 1 cenoura cortada em rodelas finas
  • 1 xícara (chá) de pimentão vermelho cortado em tiras finas
  • 1 cebola em pétalas
  • 1 xícara (chá) de acelga em pedaços
  • 1 xícara (chá) de floretes de brócolis ninja aferventados
  • 1 xícara (chá) de floretes de couve-flor aferventados
  • Meia colher (sopa) de açúcar mascavo
  • 1 tablete de caldo de legumes
  • 2 xícaras (chá) de água fervente
  • 1 pacote de macarrão para yakisoba (250g) previamente cozido
MODO DE PREPARO:
  1. Em um recipiente, acrescente o frango, o sal, a pimenta-do-reino, o óleo de gergelim, 1 colher (sopa) de molho de soja, 1 colher (sopa) de saquê e polvilhe 1 colher (chá) do amido de milho.
  2. Misture bem, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
  3. Em uma frigideira grande, aqueça meia colher (sopa) de óleo e frite bem as tiras de frango. Retire e reserve.
  4. Na mesma frigideira, aqueça o restante do óleo e refogue rapidamente a cenoura, o pimentão, a cebola e a acelga.
  5. Adicione o brócolis, a couve-flor, o frango reservado e junte o restante do molho de soja e do saquê.
  6. Junte o açúcar, o caldo e o amido de milho restante dissolvidos em 2 xícaras (chá) de água fervente.
  7. Misture e deixe ferver até encorpar o caldo. 
  8. Acrescente o macarrão, misture e sirva em seguida.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas. 

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