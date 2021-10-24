Veja como preparar um saboroso yakisoba de frango com legumes

Inspirados pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, vamos sugerir uma receita de origem japonesa (embora muitos pensem ser chinesa) que também faz sucesso em barraquinhas de feira, como a de sexta à noite em Jardim da Penha, Vitória, e em vários outros pontos do Estado.
É o yakisoba de frango com legumes, super tradicional e saboroso para servir em casa, para a família ou recebendo amigos. Curtiu essa ideia? Então, vamos ao passo-a-passo:
YAKISOBA DE FRANGO COM LEGUMES
INGREDIENTES:
- 300g de filé de frango cortado em tiras médias
- Meia colher (sopa) de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 1 colher (sopa) de óleo de gergelim
- 3 colheres (sopa) de molho de soja shoyu
- 3 colheres (sopa) de saquê
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- 1 colher (sopa) de óleo
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 xícara (chá) de pimentão vermelho cortado em tiras finas
- 1 cebola em pétalas
- 1 xícara (chá) de acelga em pedaços
- 1 xícara (chá) de floretes de brócolis ninja aferventados
- 1 xícara (chá) de floretes de couve-flor aferventados
- Meia colher (sopa) de açúcar mascavo
- 1 tablete de caldo de legumes
- 2 xícaras (chá) de água fervente
- 1 pacote de macarrão para yakisoba (250g) previamente cozido
MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, acrescente o frango, o sal, a pimenta-do-reino, o óleo de gergelim, 1 colher (sopa) de molho de soja, 1 colher (sopa) de saquê e polvilhe 1 colher (chá) do amido de milho.
- Misture bem, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
- Em uma frigideira grande, aqueça meia colher (sopa) de óleo e frite bem as tiras de frango. Retire e reserve.
- Na mesma frigideira, aqueça o restante do óleo e refogue rapidamente a cenoura, o pimentão, a cebola e a acelga.
- Adicione o brócolis, a couve-flor, o frango reservado e junte o restante do molho de soja e do saquê.
- Junte o açúcar, o caldo e o amido de milho restante dissolvidos em 2 xícaras (chá) de água fervente.
- Misture e deixe ferver até encorpar o caldo.
- Acrescente o macarrão, misture e sirva em seguida.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.