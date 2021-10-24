Banoffee: aprenda a fazer a torta queridinha do momento

TORTA BANOFFEE
- Massa:
- 200g de biscoitos de maisena
- 100g de manteiga
- Recheio:
- 800g de doce de leite
- 7 bananas-nanicas grandes
- 500g de chantili fresco, batido na hora (bata 500g de creme de leite fresco gelado com meia xícara de açúcar até dar o ponto)
- Canela em pó
Dica importante
A banana-nanica é a indicada na receita, mas você pode substituir por banana-prata, por exemplo. É só prestar bastante atenção na hora de escolher as frutas, que não devem estar maduras demais - se estiverem assim sua torta de banana vai ficar mais mole e com um sabor exageradamente doce. Escolha frutas ao ponto para um resultado com equilíbrio e suculência.
- Com o auxílio de um processador ou do liquidificador, triture os biscoitos até obter uma farinha.
- Misture os biscoitos triturados com a manteiga em temperatura ambiente. Você pode fazer essa mistura no processador ou à mão.
- Use essa massa para forrar o fundo de uma forma de 25 cm de diâmetro e fundo removível. Lembre-se de espalhar bem a massa e construa as bordas da sua torta, que darão sustentação ao preparo.
- Leve a massa por 10 minutos ao forno preaquecido a 180ºC. É importante assar a massa para que ela fique mais firme e não se desmanche na hora de desenformar a torta.
- Retire a massa do forno e espere ela esfriar. Se quiser, leve ao freezer até que esteja bem geladinha.
- Para o recheio, você pode utilizar o doce de leite de sua preferência. Uma opção é cozinhar latas de leite condensado. Para isso, coloque duas latas de leite condensado em uma panela de pressão e cubra com água. Leve ao fogo e deixe na pressão por 30 minutos. Espere esfriar e abra suas latas. Reserve o doce de leite caseiro.
- Descasque as bananas-nanicas e corte-as em rodelas.
- Forre a massa com o doce de leite.
- Em seguida, acrescente as bananas, fazendo uma camada generosa com as rodelas da fruta.
- Para finalizar, cubra com o chantili fresco.
- Polvilhe um pouco de canela em pó sobre o chantili e leve a torta para a geladeira, deixando gelar por pelo menos três horas.
- Após esse tempo, é só desenformar e servir com um cafezinho.