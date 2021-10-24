Tá na moda

Banoffee: aprenda a fazer a torta queridinha do momento

Simples de preparar, a receita de origem inglesa que é composta de banana, doce de leite e chantili virou febre nas confeitarias
Evelize Calmon

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:00

Torta banoffee
A torta banoffee é um sucesso nos cardápios de sobremesa Crédito: Brastemp/Divulgação
Se você costuma frequentar cafés e confeitarias provavelmente já viu ou experimentou uma banoffee. A torta, feita com doce de leite, banana e chantili, é uma invenção inglesa que virou febre no Brasil. Há quem diga que a banoffee é o novo petit gateau, tamanha a sua popularidade nos cardápios de sobremesas. 
Com forte apelo visual e sabores fáceis de apreciar, o doce é bem simples de ser feito em casa. O original, criado pelo confeiteiro britânico Ian Dowding na década de 1970, leva massa sablée, fina e crocante, mas aqui predominam versões com base de massinha de biscoito. Uma delas você confere a seguir. 

TORTA BANOFFEE

INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 200g de biscoitos de maisena
  • 100g de manteiga
  • Recheio:
  • 800g de doce de leite
  • 7 bananas-nanicas grandes
  • 500g de chantili fresco, batido na hora (bata 500g de creme de leite fresco gelado com meia xícara de açúcar até dar o ponto)
  • Canela em pó 

Dica importante

A banana-nanica é a indicada na receita, mas você pode substituir por banana-prata, por exemplo. É só prestar bastante atenção na hora de escolher as frutas, que não devem estar maduras demais - se estiverem assim sua torta de banana vai ficar mais mole e com um sabor exageradamente doce. Escolha frutas ao ponto para um resultado com equilíbrio e suculência.

MODO DE PREPARO (massa):
  1. Com o auxílio de um processador ou do liquidificador, triture os biscoitos até obter uma farinha. 
  2. Misture os biscoitos triturados com a manteiga em temperatura ambiente. Você pode fazer essa mistura no processador ou à mão. 
  3. Use essa massa para forrar o fundo de uma forma de 25 cm de diâmetro e fundo removível. Lembre-se de espalhar bem a massa e construa as bordas da sua torta, que darão sustentação ao preparo.
  4. Leve a massa por 10 minutos ao forno preaquecido a 180ºC. É importante assar a massa para que ela fique mais firme e não se desmanche na hora de desenformar a torta.
  5. Retire a massa do forno e espere ela esfriar. Se quiser, leve ao freezer até que esteja bem geladinha.
MODO DE PREPARO (recheio):
  1. Para o recheio, você pode utilizar o doce de leite de sua preferência. Uma opção é cozinhar latas de leite condensado. Para isso, coloque duas latas de leite condensado em uma panela de pressão e cubra com água. Leve ao fogo e deixe na pressão por 30 minutos. Espere esfriar e abra suas latas. Reserve o doce de leite caseiro. 
  2. Descasque as bananas-nanicas e corte-as em rodelas.
  3. Forre a massa com o doce de leite.
  4. Em seguida, acrescente as bananas, fazendo uma camada generosa com as rodelas da fruta.
  5. Para finalizar, cubra com o chantili fresco. 
  6. Polvilhe um pouco de canela em pó sobre o chantili e leve a torta para a geladeira, deixando gelar por pelo menos três horas.
  7. Após esse tempo, é só desenformar e servir com um cafezinho.
Fonte: Brastemp. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

