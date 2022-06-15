Ficou famosa

Como fazer Torta de Sintra, a sobremesa queridinha dos capixabas

A receita tem inspiração portuguesa e virou febre em restaurantes e cafés do Estado. Confira a versão da chef Giovana Moyzes
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 08:00

Deliciosamente cremosa, feita com doce de maçã e um toque de canela, a torta de Sintra ficou bastante famosa no Espírito Santo a partir dos restaurantes de comida portuguesa Quinzinho, já extinto, e Lareira Portuguesa, aberto há mais de 40 anos na Capital.
A versão que você confere abaixo, preparada pela chef e professora de Gastronomia Giovana Moyzes, é uma homenagem à altura da sobremesa mais querida do momento. Presente em diversos cardápios capixabas, ela sempre faz  sucesso onde é servida.  

TORTA DE SINTRA

Rendimento: 12 fatias
Tempo de preparo: 90 minutos
Dificuldade: média
Torta de Sintra da chef Giovana Moysés
Receita de Giovana Moyzes é infalível Crédito: Carlos Alberto Silva
INGREDIENTES:
  • 1 lata de leite condensado 
  • 1 lata de creme de leite
  • Meia medida (lata) de leite
  • 8 a 10 maçãs
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 4 colheres (sopa) canela em pó
  • 1 pacote de biscoito de Maizena
  • 100g de manteiga sem sal
  • 4 gemas de ovo
MODO DE PREPARO: 
  1. Preaqueça o forno a 180°C. 
  2. Triture o biscoito até virar uma farofa fina e disponha essa farofa em uma tigela. 
  3. Acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma massa uniforme. 
  4. Espalhe a massa sobre a forma, apertando bem nas laterais e no fundo até formar uma camada fina em toda a base e nas laterais do refratário. 
  5. Em seguida, leve essa massa ao forno por aproximadamente cinco minutos ou até dourar levemente. Reserve.
  6. Descasque as maçãs, rale em um ralador e, em seguida, coloque em uma panela, acrescentando o açúcar e a canela. Mexa até formar uma geleia. Desligue o fogo e reserve. 
  7. Em outra panela, despeje o leite condensado, o leite e as gemas, misturando bem. 
  8. Leve ao fogo médio e mexa até formar um creme bem consistente. 
  9. Retire o creme do fogo, acrescente o creme de leite e reserve.
Doce vai ao freezer e é finalizado com bastante canela Crédito: Carlos Alberto Silva
MONTAGEM: 
  1. Espalhe, com bastante cuidado, todo o doce de maçã no fundo da forma forrada com a massa de biscoito. 
  2. Em seguida, despeje o creme por cima do doce de maçã, deixando-o totalmente nivelado e uniforme. 
  3. Salpique canela em pó por toda a superfície. 
  4. Coloque a torta no congelador por no mínimo 4 horas. 
  5. Retire do freezer 15 minutos antes de servir e salpique mais um pouco de canela.

