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Torta de chocolate com doce de leite e mascarpone: veja receita

Quer uma ideia de doce para fazer no fim de semana? HZ sugere uma combinação apetitosa que reúne camadas cremosas e crocantes
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 02:00

Chocolate e doce de leite juntos em uma sobremesa cheia de texturas e com um visual de dar água na boca. É assim a torta que HZ traz como dica para o seu fim de semana. 
Ela intercala camadas de biscoito, de ganache e de creme de doce de leite com mascarpone. Ficou com vontade? Confira a seguir o passo a passo do preparo. 

TORTA DE CHOCOLATE COM DOCE DE LEITE E MASCARPONE

Rendimento: 6 fatias, em média 
Tempo de preparo: 1 hora de preparo + 4 horas de geladeira
Nível: fácil
Torta de chocolate com doce de leite e mascarpone
Receita de torta rende seis pedaços, em média Crédito: Divino Fogão/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 600g de biscoitos maria de chocolate
  • 400g de doce de leite
  • 400g de queijo mascarpone
  • 300ml de leite
  • 80g de creme de leite
  • 150g de chocolate amargo
  • 100g de raspas de chocolate
  • 50g de chocolate ao leite
MODO DE PREPARO:
  1. Recheio: despeje o doce de leite e o queijo mascarpone em uma tigela, bata na batedeira até ficar homogêneo. Reserve.
  2. Ganache: em banho-maria, adicione o chocolate picado e mexa até derreter. Em seguida, adicione o creme de leite e misture bem. Reserve na geladeira.
  3. Montagem: coloque o leite em uma tigela e vá molhando os biscoitos, mergulhando um por um. Após, coloque um pouco da ganache na forma de fundo removível e faça por cima dela uma camada com os biscoitos molhados. Quando completá-la, adicione uma camada do creme reservado (de doce de leite e mascarpone).
  4. Repita até que você obtenha 3 camadas de biscoitos intercaladas com creme.
  5. Leve a sobremesa à geladeira e refrigere por quatro horas. 
  6. Retire a sobremesa da geladeira, desenforme e cubra com ganache. Finalize com raspas de chocolate.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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