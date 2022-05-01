Torta de chocolate com doce de leite e mascarpone: veja receita

Chocolate e doce de leite juntos em uma sobremesa cheia de texturas e com um visual de dar água na boca. É assim a torta que HZ traz como dica para o seu fim de semana.
Ela intercala camadas de biscoito, de ganache e de creme de doce de leite com mascarpone. Ficou com vontade? Confira a seguir o passo a passo do preparo.
TORTA DE CHOCOLATE COM DOCE DE LEITE E MASCARPONE
Rendimento: 6 fatias, em média
Tempo de preparo: 1 hora de preparo + 4 horas de geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 1 hora de preparo + 4 horas de geladeira
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 600g de biscoitos maria de chocolate
- 400g de doce de leite
- 400g de queijo mascarpone
- 300ml de leite
- 80g de creme de leite
- 150g de chocolate amargo
- 100g de raspas de chocolate
- 50g de chocolate ao leite
MODO DE PREPARO:
- Recheio: despeje o doce de leite e o queijo mascarpone em uma tigela, bata na batedeira até ficar homogêneo. Reserve.
- Ganache: em banho-maria, adicione o chocolate picado e mexa até derreter. Em seguida, adicione o creme de leite e misture bem. Reserve na geladeira.
- Montagem: coloque o leite em uma tigela e vá molhando os biscoitos, mergulhando um por um. Após, coloque um pouco da ganache na forma de fundo removível e faça por cima dela uma camada com os biscoitos molhados. Quando completá-la, adicione uma camada do creme reservado (de doce de leite e mascarpone).
- Repita até que você obtenha 3 camadas de biscoitos intercaladas com creme.
- Leve a sobremesa à geladeira e refrigere por quatro horas.
- Retire a sobremesa da geladeira, desenforme e cubra com ganache. Finalize com raspas de chocolate.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.