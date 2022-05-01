Torta de chocolate com doce de leite e mascarpone: veja receita

Recheio: d espeje o doce de leite e o queijo mascarpone em uma tigela, bata na batedeira até ficar homogêneo. Reserve.

Ganache: em banho-maria, adicione o chocolate picado e mexa até derreter. Em seguida, adicione o creme de leite e misture bem. Reserve na geladeira.



Montagem: coloque o leite em uma tigela e vá molhando os biscoitos, mergulhando um por um. Após, coloque um pouco da ganache na forma de fundo removível e faça por cima dela uma camada com os biscoitos molhados. Quando completá-la, adicione uma camada do creme reservado (de doce de leite e mascarpone).



Repita até que você obtenha 3 camadas de biscoitos intercaladas com creme.

Leve a sobremesa à geladeira e refrigere por quatro horas.