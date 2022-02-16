Descubra como fazer torta de coco com um suspiro bem crocante

Minha dica para harmonizar com essa torta são os vinhos de sobremesa colheita tardia. As barricas de carvalho usadas para o repouso desses vinhos lhes transmitem notas de coco, e esse é justamente o elemento que torna essa harmonização perfeita. É importante que o vinho de sobremesa esteja bem gelado (de 6 a 8°C) na hora de servir.

