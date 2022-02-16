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Descubra como fazer torta de coco com um suspiro bem crocante

Sobremesa simples e deliciosa conta com apenas cinco ingredientes. Veja vídeo com todas as informações da receita

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 10:00

Públicado em 

16 fev 2022 às 10:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Torta de coco com suspiro é uma receita fácil de fazer e muuuuito gostosa. Sua base é semelhante à de um pudim de coco fresco, supercremoso e leve. Por cima, temos a crocância do suspiro, que faz toda a diferença!
Essa sobremesa tem alguns truques para dar certo. Um deles é a baixa temperatura (150°C) do forno na hora de assar, fundamental para o suspiro ficar crocante e para a base de coco ficar cremosa. Assista ao vídeo acima com o modo de preparo.
Torta gelada de coco com suspiro, receita de Pedro Kucht
A crocância do suspiro faz toda a diferença  Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES: 
  • 3 claras
  • 1 xícara de açúcar refinado
  • 1 lata leite condensado
  • 4 ovos
  • 1 xícara de leite integral
  • 200g de coco fresco ralado

Qual o melhor vinho para harmonizar?

Minha dica para harmonizar com essa torta são os vinhos de sobremesa colheita tardia. As barricas de carvalho usadas para o repouso desses vinhos lhes transmitem notas de coco, e esse é justamente o elemento que torna essa harmonização perfeita. É importante que o vinho de sobremesa esteja bem gelado (de 6 a 8°C) na hora de servir.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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