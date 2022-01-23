Veja receita de torta brigadeiro de banana para a sobremesa

Ao ler conteúdos sobre gastronomia, você já teve a impressão de que todo dia é dia de alguma comida? Pois saiba que neste domingo, 23 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional da Torta. Mesmo de origem incerta, a data promete pegar por aqui, e não vão faltar boas receitas para festejá-la. Veja uma delas:
TORTA BRIGADEIRO DE BANANA
Rendimento: 10 fatias, em média
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Brigadeiro:
- 2 latas de leite condensado
- 4 bananas nanicas, amassadas
- 2 colheres (sopa) de margarina sem sal
- Massa:
- 1/3 de embalagem de biscoito de leite
- 100g de manteiga sem sal, em temperatura ambiente
- Cobertura:
- 200g de chocolate meio amargo picado
- ¼ xícara (chá) de creme de leite
- ½ xícara (chá) de castanha-do-pará grosseiramente picada
MODO DE PREPARO:
- Brigadeiro de banana: em uma panela média, coloque o leite condensado, as bananas e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve.
- Massa: ligue o forno em temperatura média (180°C – 200 °C). No processador ou liquidificador, triture os biscoitos. Passe para uma tigela e, com as mãos, misture a manteiga para obter uma farofa grossa. Acomode essa mistura em uma forma redonda (20 cm de diâmetro) e de fundo falso. Pressione com as mãos para forrar todo o fundo da forma e leve ao forno por cinco minutos. Retire e reserve.
- Cobertura: em um refratário, junte o chocolate com o creme de leite e leve ao micro-ondas, na potência média, por dois minutos, mexendo na metade do tempo. Retire e mexa bem para obter um creme liso e homogêneo. Reserve.
MONTAGEM DA TORTA
Despeje o brigadeiro de banana sobre a base da torta. Por cima dele, espalhe a cobertura e leve à geladeira para firmar por pelo menos duas horas. Desenforme, decore com as castanhas picadas e sirva.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.