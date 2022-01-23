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Veja receita de torta brigadeiro de banana para a sobremesa

Capriche na montagem dessa doçura, que é coberta com uma camada de chocolate e tem como base massa amanteigada de biscoito
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 08:00

Ao ler conteúdos sobre gastronomia, você já teve a impressão de que todo dia é dia de alguma comida? Pois saiba que neste domingo, 23 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional da Torta. Mesmo de origem incerta, a data promete pegar por aqui, e não vão faltar boas receitas para festejá-la. Veja uma delas:   

TORTA BRIGADEIRO DE BANANA

Rendimento: 10 fatias, em média
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Torta brigadeiro de banana
Finalize a torta com castanhas-do-Pará  Crédito: Ara Fotografia
INGREDIENTES: 
  • Brigadeiro:
  • 2 latas de leite condensado
  • 4 bananas nanicas, amassadas
  • 2 colheres (sopa) de margarina sem sal
  • Massa:
  • 1/3 de embalagem de biscoito de leite
  • 100g de manteiga sem sal, em temperatura ambiente
  • Cobertura:
  • 200g de chocolate meio amargo picado
  • ¼ xícara (chá) de creme de leite
  • ½ xícara (chá) de castanha-do-pará grosseiramente picada
MODO DE PREPARO:
  1. Brigadeiro de banana: em uma panela média, coloque o leite condensado, as bananas e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve.
  2. Massa: ligue o forno em temperatura média (180°C – 200 °C). No processador ou liquidificador, triture os biscoitos. Passe para uma tigela e, com as mãos, misture a manteiga para obter uma farofa grossa. Acomode essa mistura em uma forma redonda (20 cm de diâmetro) e de fundo falso. Pressione com as mãos para forrar todo o fundo da forma e leve ao forno por cinco minutos. Retire e reserve.
  3. Cobertura: em um refratário, junte o chocolate com o creme de leite e leve ao micro-ondas, na potência média, por dois minutos, mexendo na metade do tempo. Retire e mexa bem para obter um creme liso e homogêneo. Reserve.

MONTAGEM DA TORTA

Despeje o brigadeiro de banana sobre a base da torta. Por cima dele, espalhe a cobertura e leve à geladeira para firmar por pelo menos duas horas. Desenforme, decore com as castanhas picadas e sirva.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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