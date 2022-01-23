Veja receita de torta brigadeiro de banana para a sobremesa

Ao ler conteúdos sobre gastronomia, você já teve a impressão de que todo dia é dia de alguma comida? Pois saiba que neste domingo, 23 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional da Torta. Mesmo de origem incerta, a data promete pegar por aqui, e não vão faltar boas receitas para festejá-la. Veja uma delas: