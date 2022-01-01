Aprenda a fazer a torta de coco que é tradição em Guarapari

Semelhante a um pudim de claras, o doce foi adaptado de receitas antigas Crédito: Ari Oliveira

Se você já visitou algum restaurante de moqueca na Praia de Meaípe, em Guarapari, provavelmente já comeu torta de coco de sobremesa. Semelhante a um pudim de claras, o doce foi adaptado de receitas antigas da doçaria brasileira pela empresária Idalina Mattos, e virou tradição na cidade.

Sócia do restaurante Gaeta, fundado em 1979 na bucólica vila de pescadores da Cidade Saúde, Idalina colocou a torta no cardápio após testar uma junção de dois preparos: o pudim de coco feito por sua mãe e um outro pudim, bem parecido, mas servido sem calda, que aprendeu com uma vizinha.

"Nos primeiros anos do restaurante, eu ainda não sabia fazer doces, e precisava colocar uma sobremesa no cardápio. Em um dia de muita chuva, lembrei do pudim de coco da minha mãe e fui para a casa de uma vizinha aprender a preparar. Saí de lá com essa ideia", conta Idalina. Hoje, a torta de coco está presente não só no Gaeta, mas em diversos redutos da cozinha capixaba.

TORTA DE COCO, por Idalina Mattos (Gaeta)

Rendimento: 12 fatias

Tempo de preparo: 60 minutos, em média

Nível: fácil



INGREDIENTES:

220g de coco ralado fresco



1 lata de leite condensado



450ml de leite



5 gemas (reserve as claras para bater em neve)



1 colher (sopa) de manteiga



5 colheres (sopa) de açúcar

MODO DE PREPARO:

Coloque todos os ingredientes (exceto as claras) no liquidificador e triture bem. Unte uma assadeira retangular (20x30cm) com manteiga e despeje nela a mistura. Leve ao forno preaquecido a 180°C por mais ou menos 25 minutos, até ficar consistente. Retire do forno e deixe esfriar. Desligue o forno enquanto isso. Quando a base da torta estiver fria, religue o forno, bata as claras e, quando estiverem em ponto de neve, acrescente cinco colheres (sopa) de açúcar. Espalhe o glacê por cima da torta e retorne a assadeira ao forno rapidamente para dourar. Leve à geladeira e sirva gelada.

