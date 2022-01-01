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Doce famoso

Aprenda a fazer a torta de coco que é tradição em Guarapari

A sobremesa foi lançada há mais de 40 anos no restaurante Gaeta, em Meaípe, e hoje é encontrada em diversos cardápios do ES
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 02:00

Torta de coco do restaurante Gaeta, em Meaípe, Guarapari
Semelhante a um pudim de claras, o doce foi adaptado de receitas antigas Crédito: Ari Oliveira
Se você já visitou algum restaurante de moqueca na Praia de Meaípe, em Guarapari, provavelmente já comeu torta de coco de sobremesa. Semelhante a um pudim de claras, o doce foi adaptado de receitas antigas da doçaria brasileira pela empresária Idalina Mattos, e virou tradição na cidade.      
Sócia do restaurante Gaeta, fundado em 1979 na bucólica vila de pescadores da Cidade Saúde, Idalina colocou a torta no cardápio após testar uma junção de dois preparos: o pudim de coco feito por sua mãe e um outro pudim, bem parecido, mas servido sem calda, que aprendeu com uma vizinha.  

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"Nos primeiros anos do restaurante, eu ainda não sabia fazer doces, e precisava colocar uma sobremesa no cardápio. Em um dia de muita chuva, lembrei do pudim de coco da minha mãe e fui para a casa de uma vizinha aprender a preparar. Saí de lá com essa ideia", conta Idalina. Hoje, a torta de coco está presente não só no Gaeta, mas em diversos redutos da cozinha capixaba.   

TORTA DE COCO, por Idalina Mattos (Gaeta)

Rendimento: 12 fatias
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 220g de coco ralado fresco
  • 1 lata de leite condensado
  • 450ml de leite
  • 5 gemas (reserve as claras para bater em neve)
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 5 colheres (sopa) de açúcar
MODO DE PREPARO: 
  1. Coloque todos os ingredientes (exceto as claras) no liquidificador e triture bem. 
  2. Unte uma assadeira retangular (20x30cm) com manteiga e despeje nela a mistura. 
  3. Leve ao forno preaquecido a 180°C por mais ou menos 25 minutos, até ficar consistente. 
  4. Retire do forno e deixe esfriar. Desligue o forno enquanto isso.
  5. Quando a base da torta estiver fria, religue o forno, bata as claras e, quando estiverem em ponto de neve, acrescente cinco colheres (sopa) de açúcar. 
  6. Espalhe o glacê por cima da torta e retorne a assadeira ao forno rapidamente para dourar. 
  7. Leve à geladeira e sirva gelada.
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