Aprenda a fazer um brigadeirão de dar água na boca

Se um simples brigadeiro já é uma das doçuras mais gostosas que existem, o que dizer sobre um brigadeirão? A sobremesa, tradicional na casa dos brasileiros, é uma receita prática e barata para finalizar a refeição - seja ela o almoço de fim de semana, o lanche da tarde ou o jantar para receber amigos.
BRIGADEIRÃO
INGREDIENTES:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado
- 1 lata de creme de Leite
- 1 xícara (chá) de chocolate em pó
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de chocolate granulado para decorar
MODO DE PREPARO:
- Em um liquidificador, bata o leite condensado com o creme de leite, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga e os ovos até que a mistura fique homogênea.
- Despeje tudo em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) untada com manteiga.
- Cubra com papel-alumínio e asse em forno médio (180ºC), preaquecido, em banho-maria, até ficar firme (leva cerca de 1 hora e meia).
- Desenforme o brigadeirão ainda morno e decore toda a superfície com o granulado.
- Leve à geladeira por cerca de seis horas antes de servir.
Fonte: Nestlé.