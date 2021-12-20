Receitinha

Aprenda a fazer um brigadeirão de dar água na boca

Simples de fazer em casa sem gastar muito, a sobremesa é uma verdadeira tentação e vai bem no lanche, no almoço e no jantar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 16:49

Receita de brigadeirão
Receita de brigadeirão é uma opção prática e barata de sobremesa Crédito: Nestlé/Divulgação
Se um simples brigadeiro já é uma das doçuras mais gostosas que existem, o que dizer sobre um brigadeirão? A sobremesa, tradicional na casa dos brasileiros, é uma receita prática e barata para finalizar a refeição - seja ela o almoço de fim de semana, o lanche da tarde ou o jantar para receber amigos.     

BRIGADEIRÃO

INGREDIENTES: 
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado
  • 1 lata de creme de Leite
  • 1 xícara (chá) de chocolate em pó
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de chocolate granulado para decorar
MODO DE PREPARO:
  1. Em um liquidificador, bata o leite condensado com o creme de leite, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga e os ovos até que a mistura fique homogênea.
  2. Despeje tudo em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) untada com manteiga.
  3. Cubra com papel-alumínio e asse em forno médio (180ºC), preaquecido, em banho-maria, até ficar firme (leva cerca de 1 hora e meia).
  4. Desenforme o brigadeirão ainda morno e decore toda a superfície com o granulado.
  5. Leve à geladeira por cerca de seis horas antes de servir.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

